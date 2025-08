Oier Arribas, portero del Xerez DFC: "Este año pueden pasar cosas bonitas, el equipo está preparado para ello"

Las instalaciones de la Clínica Beiman en Guadalcacín han servido de escenario para la presentación este martes del joven guardameta sub-23 del Xerez DFC Oier Arribas, un futbolista nacido en Irún hace 22 años que llega pisando fuerte, con ilusión y ganas de ponérselo complicado al experimentado José Perales. Antonio Bello, director deportivo azulino, le define como "un buen portero, que viene a competir, con experiencia en Segunda RFEF y que nos va a dar ese plus necesario".

Oier, que se formó en la cantera de la Real Sociedad y que la pasada temporada la jugó en el CD Unión Sur Yaiza, en el Grupo V de la Segunda Federación, se muestra feliz en Jerez y en el club, apuesta por una buena temporada y ha desvelado que las negociaciones para firmar fueron fáciles y rápidas. "Todo comenzó con una llamada a mi representante, me dijo que había estado en conversaciones con el Xerez DFC, que se había fijado en mí, que había seguido mi proceso el año anterior. Días después me llamó el director deportivo, hablé con Antonio, me contó el proyecto, sentí que me estaban dando confianza y eso lo valoro mucho. Hablé con el representante otra vez, atamos cabos y fue muy fácil, estoy agradecido por estar aquí".

Lleva poco tiempo en la ciudad y con sus nuevos compañeros, pero la adaptación ha sido "rápida. Desde Irún hasta Jerez tengo un trayecto muy largo, llegué un lunes por la tarde y tanto Mauro como Emaná y Sergio me recibieron fenomenal en el piso y más de lo mismo en los entrenamientos al día siguiente. Todos han sido supersimpáticos conmigo, desde el día uno me siento cómodo y como uno más. Estoy muy contento".

Tiene experiencia en Segunda RFEF, pero no ha jugado nunca en el Grupo IV que, bajo su punto de vista, "es el más fuerte. Esta temporada de los dieciocho equipos que componen el grupo, cualquiera puede dar la sorpresa, todos tienen objetivos altos, o play-off o ascenso directo. La campaña va a ser bonita porque hay mucho equipo histórico. La competencia es buena y el equipo va a dar la talla".

Y si en el grupo hay competencia, él también la tendrá con Perales, pero no le asusta. "Pese a ser sub-23, vengo a ganarme el puesto como cualquiera. Si puedo poner en problemas a Jose, que es un gran portero, pues lo haré. Al final, todo es por el bien del club, jugará el que mejor esté. Vengo a aportar todo lo que pueda".

Por último, también quiso "dar las gracias a la ciudad de Jerez por el recibimiento. Creo que este año pueden pasar cosas muy bonitas, el equipo está dispuesto para ello y espero que demos muchas alegrías a los aficionados".