El Xerez DFC, contra el efecto Mori en el San Fernando

Jerez/Partido vital para San Fernando y Xerez DFC este domingo (17:00) en el estadio Iberoamericano. Duelo comarcal entre dos equipos azulinos que se retan con el mismo fin, sumar de tres para no complicarse aún más la existencia a estas alturas de competición. Se disputa la 13ª jornada.

Los locales esperan a los xerecistas con savia nueva tras el cambio en el banquillo. Dani Mori ha desembarcado en La Isla en lugar de Antonio Iriondo, técnico curtido en mil batallas, al que no le han acompañado los números y ha dejado al plantel en puestos de descenso (15º con 12 puntos).

Mientras, los de David Sánchez han sumado sólo una unidad en sus dos últimos compromisos, con la derrota en Lebrija frente al Antoniano (2-1) y el empate de la pasada jornada contra el Almería B -llegaba como líder- (1-1) en el Pedro Garrido en un compromiso en el que dejó buenas sensaciones, y están al borde del abismo, ya que son 12º con 14 puntos, los mismos que el Don Benito, que se encuentra en play-out, el Recreativo Granada, que está en descenso, y el Águilas, que con el mismo botín está fuera también de todo peligro por la mejor diferencia de goles.

Los xerecistas estarán arropados por más de 1.200 aficionados, que se desplazarán en tren hasta el estadio, y con ese aliento deben ofrecer el plus que les está faltando en los últimos compromisos fuera de casa para volver a ganar. En sus seis salidas, únicamente en la tercera jornada fueron capaces de imponerse al Cádiz Mirandilla por 0-2, en el resto de citas, dos derrotas -Granada y Lebrija- y tres empates, Estepona, Villanueva de la Serena y Águilas.

El partido será si no especial sí diferente para los cinco xerecistas que defendieron no hace demasiado la camiseta de los isleños, Matías Ramos, que fue el último, Antonio Oca, Carri y Jacobo Cornejo y David Sánchez cuenta con todos sus efectivos y los ha citado a todos, pero no termina de encontrar su once ideal y es probable que vuelva a darle una vuelta a su alineación de salida. Matías Ramos repetirá en la portería ante sus excompañeros tras recuperar la titularidad la pasada jornada y la defensa también puede ser la misma, con Marcelo, Oca, Hugo y Beny de derecha a izquierda. En el centro, Álvaro Martínez y Rafa Parejo o Espinar serán los encargados de la sala de máquinas, y en la derecha pueden aparecer Jacobo, Ilias y Teté acompañando a Abraham.

A entrenador nuevo...

Por su parte, el San Fernando quiere dar un giro de timón al barco con la llegada de Dani Mori, que se estrena y aspira a hacer bueno el dicho de a entrenador nuevo, victoria segura. El primer once del asturiano es el secreto mejor guardado, aunque es probable que presente pocas variantes respecto a los últimos de Iriondo y mucho más si se tiene en cuenta que cuenta con bajas. Kike Ríos, Omar Santana, Juampa Barros y Manel Martínez están en el dique seco, mientras que Yerai y Álex Macías tienen opciones de entrar. De todos modos, la noticia más positiva de la semana fue el 'perdón' de Competición a Julio Iglesias. El Comité ha retirado al atacante isleño la tarjeta roja que vio ante el Don Benito tras las alegaciones presentadas por la entidad.