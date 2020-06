Canito se corta la coleta

"Algún día tenía que llegar este momento. Es hora de dar el relevo". Después de diez temporadas al frente del San José Obrero, Antonio Clavijo Atienza 'Canito' no dirigirá al equipo jerezano, poniendo fin a una de las carreras más longevas en el fútbol modesto. "Muchos me dicen que estaba Ferguson en el Manchester United y luego yo en el San José Obrero", bromea. "La verdad es que no conozco a nadie que se haya llevado diez años seguidos en un mismo banquillo".

Canito se despide de esta forma de un club que llevó de la Segunda Regional a la Primera Andaluza, donde la entidad se mantuvo dos temporadas hasta caer a Segunda Andaluza. "Han sido diez temporadas en las que ha habido algunos momentos malos y la mayoría buenos y con eso es con lo que me quedo". Técnico desde la creación del sénior del San José Obrero en la campaña 2010/2011, lo ascendió a Primera Regional en la primera temporada y tres años después (13/14) a la Segunda Andaluza. En la 15/16, el San José Obrero daba el salto a la Primera Andaluza gaditana. Las dos últimas campañas las ha jugado en Segunda Andaluza.

"Se ha acabado un ciclo. Creo que es el momento de dar paso a alguno de los buenos entrenadores que hay en el club. Llevo 35 años entrenando y el cuerpo te pide un descanso, aunque no sé si de aquí a unas semanas me va a entrar de nuevo el gusanillo. De momento, mi idea es no entrenar, pero como los toreros -Canito es aficionadísimo a los toros y también al flamenco, donde cantiñea y no lo hace nada mal-, los entrenadores nunca dejamos de serlo".

Desvela que tras un par de reuniones, "tenía más o menos claro que no iba a seguir, pero el empujón definitivo me lo ha dado conocer que Alfonso (Oca, el director deportivo) tampoco sigue. Con Alfonso pusimos en marcha el sénior, han sido diez años fantásticos. Le tengo un cariño inmenso".

El técnico sólo tiene palabras de agradecimiento para el club: "Al San José Obrero sólo le puedo estar agradecido, porque hay pocos clubes que tengan la paciencia de mantener a un entrenador tantos años. A los presidentes, Salvi, Fernando y ahora David les doy las gracias, porque se han portado conmigo de maravilla. No siempre han salido bien las cosas, pero el apoyo siempre ha estado ahí. Me han ofrecido seguir de lo que sea en el club, pero de momento me aparto, aunque si necesitan que alguna vez les preste mi ayuda ahí estaré".

Canito también se acuerda de los jugadores que ha tenido en el club y en 35 años afirma que "he tenido futbolistas que luego han jugado en Primera División. A Poyatos lo tuve en el Huracán de Torremelgarejo, que fue el primer equipo que entrené". Nueva Jarilla -en dos etapas distintas-, Federico Mayo, San José, San José del Valle, Bornos, Trebujena, Villamartín -también en dos etapas-, Arcos y Rayo Sanluqueño han sido algunos de los clubes en los que también dejó su impronta: "Tengo 12 ascensos".

La temporada pasada recibió la Insignia de Oro del Comité Técnico de Entrenadores de la Real Federación Andaluza de Fútbol por sus más de 30 años en los banquillos. "Soy un obrero del fútbol modesto, dejo amigos por todos sitios y eso es lo mejor que uno puede decir. Entrenadores, jugadores, periodistas... Todos me han tratado fenomenal. A todos, gracias".