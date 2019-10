El Guadalcacín visita al Aroche en el Nuevo San Mamés

El Guadalcacín juega el domingo en el Nuevo San Mamés, donde al mediodía le espera un Aroche CF que todavía no conoce la victoria como local. El Guada tendrá la incomodidad añadida del madrugón para el desplazamiento, ya que la expedición tiene previsto partir a las 7:15 horas del domingo rumbo a la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, con alrededor de dos horas y media de trayecto.

Pero ni la distancia ni el trayecto es excusa para Diego Galiano, entrenador del Guada, que apunta que el objetivo de los azules es seguir creciendo: "Claro, hay que competir de la mejor manera posible e intentar traernos el máximo de puntos posible para acá, con esa mentalidad vamos", y es que la derrota del pasado domingo en el Fernández Marchán ante el Castilleja no ha sido ningún drama y el vestuario está "bien, nosotros estamos contentos con el partido que hicimos el otro día. No fue que estuviéramos mal, son detalles que se dan en los partidos que hay que cuidarlos y nada más, hay que seguir trabajando que queda mucho todavía".

El Guada, quinto en la tabla a dos puntos del líder, asume que no lo va a tener fácil pese a que el Aroche no ha tenido un buen inicio de curso: en puesto de descenso aunque igualado a puntos con la salvación, el equipo onubense no conoce la victoria en el Nuevo San Mamés, donde perdió con el San Roque y el Viso y empató con el Cartaya.

Un Nuevo San Mamés en la sierra de Huelva El Guada juega en el Nuevo San Mamés pero no en el del Bocho sino en el de la sierra de Huelva; la denominación del campo de Aroche no tiene que nada que ver con el club bilbaíno aunque en la localidad onubense hay mucha simpatía hacia el Athletic. El campo donde juega el Guada recibe su nombre de una cercana ermita levantada en honor al santo, patrón de Aroche. Fundado en 1927, el Aroche Club de Fútbol comenzó jugando en un campo llamado Llano de la Torre, luego cambió al antiguo San Mamés antes de establecerse, en 2006, en el Nuevo San Mamés.

El Guadalcacín se ha reforzado con los delanteros Kevine Obissa y Jhon Moreno, pero el primero es duda y el segundo no podrá debutar en Aroche. El francés Kevine, que el pasado domingo estuvo viendo al Guada en el Fernández Marchán, está pendiente de la tramitación del pago de su ficha para tener la licencia cursada reglamentariamente, y el club jerezano estaba haciendo gestiones para que Galiano pudiera contar con él en el Nuevo San Mamés. En cuanto a Jhon, el colombiano que la pasada temporada militase en el filial del Xerez DFC y que llegase a debutar en Lucena con el primer equipo, el Guadalcacín está a la espera de que la Federación Catalana tramite su licencia, ya que inició la temporada en el Manlleu, a la Federación Andaluza.

Así, con la incógnita de Kevine, Diego Galiano cuenta con las bajas de los lesionados Barberá y Pablo Giraldo, a los que se suma Pablo Benítez, sancionado por su expulsión por doble amonestación. El preparador guadalcacileño recupera a Casares, ya restablecido de sus molestias musculares. Así, Galiano cuenta con 15 futbolistas de la primera plantilla, incluidos los juveniles Juanje y Fernando.