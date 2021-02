El Xerez DFC Toyota Nimauto quiere otra victoria fuera

El Xerez DFC Toyota Nimauto se mide al Unión África Ceutí B (domingo, 13:30) en un duelo entre dos rivales que aspiran a eludir el descenso. Faltan tres jornadas para el final de Liga, pero a los azulinos sólo les quedan dos porque descansan en la última y ya no pueden alcanzar al cuarto clasificado, el Nazareno, que marca los puestos de la pelea por el ascenso con 25 puntos.

Los xerecistas encaran el choque con la intención de ganar fuera de casa y mantener la buena línea mostrada el pasado fin de semana en el Ruiz-Mateos ante el Carmonense, equipo al que le endosaron un contundente 7-2.

Jesús Azurmendi, técnico azulino, asegura que "el objetivo es claro, hay que volver a vencer fuera. En la última salida nos privaron de hacerlo -los azulinos perdieron el derbi ante el Cádiz Virgili con polémica arbitral - y ahora toca resarcirnos en Ceuta. Será un partido complicado, en una cancha difícil por lo que conlleva el otro fútbol sala, pero por nuestra cabeza sólo pasa sumar de tres. Son puntos vitales de cara a la segunda fase".

En la primera vuelta, el Xerez DFC Toyota Nimauto cayó contra todo pronóstico (3-5) y ahora tienen ganas "de revancha, pero más que nada interna. Ellos vinieron aquí, hicieron su partido y no es que fuesen superiores a nosotros en cuanto a juego ni en cuanto a ocasiones, que tuvimos más que ellos, pero sí que aprovecharon mejor oportunidades y supieron imponerse en esos minipartidos que siempre hay dentro de un mismo encuentro. Tuvieron un puntito de más y fueron justos vencedores. Espero que esta vez sí que estemos a la altura y tengamos ese plus que necesitamos para ganar en una pista tan complicada".

Azurmendi no está igual de satisfecho con el rendimiento de todos sus jugadores. Valora "la llegada de Joselu, que nos está dando ese plus de cara al gol que tanto necesitábamos y echábamos en falta. Nos ha dado la frescura arriba que necesitábamos en los últimos metros. Es un jugador que se ha adaptado perfectamente y ha participado en cinco partidos, sus números están ahí. Trabaja mucho y bien para el equipo. Antoniño también nos va a dar mucho, aunque aún no está al cien por cien ni mucho menos, es muy competitivo".

Por contra, "Samu es la otra cara de la moneda. Toca volver a esperar para saber qué es capaz de darnos. De momento, está haciendo poco, le expulsaron la pasada semana y se perderá cuatro partidos".

Por último, el jerezano subraya que "hay que ser optimistas de cara a la segunda fase, ya que contamos con una plantilla más completa y más competitiva y tenemos partidos para lograr el objetivo".