El Xerez Toyota Nimauto vapulea al Cádiz CF Virgili en un emotivo derbi (1-8)

El Xerez Toyota Nimauto suma y sigue. Los de Isco Torres, tras el empate (3-3) ante el Avanza Jaén de la pasada jornada en el Ruiz-Mateos, no han tenido problemas esta jornada para endosar un severo correctivo al Cádiz CF Virgili en el derbi provincial y se han impuesto este domingo por 1-8. Los azulinos, de este modo, se van a los 68 puntos y siguen segundos en la tabla, a dos del Zambú Pinatar, que también goleó 1-6 a Sima Granada. A falta de sólo tres fechas para el final de la liga regular en el Grupo 5 de Segunda B, la emoción está servida y este fin de semana se presenta apasionante. Los xerecistas reciben al Puntarrón, que es 13º, y los murcianos al Avanza Jaén, tercero y el adversario más complicado que les resta.

El derbi sólo tuvo un color, el azulino. Los xerecistas no dieron opciones a los amarillos. Samu abrió la lata en el minuto 3 de un fuerte zapatazo desde la frontal y Jaime Ramos hizo en el minuto 5 el 0-2. Tras varios minutos de alternativas, con predominio en ataque visitante, fue Tote el que hizo el 0-3 en el minuto 13, recortando distancias José Grimaldi faltando pocos segundos para el final de la primera parte de un fuerte disparo desde fuera del área ante el que no tuvo opciones el meta visitante Juaki.

La segunda parte tuvo la misma tónica de la primera. Así, en los primeros dos minutos tras la reanudación, el Xerez Toyota Nimauto aumentó su ventaja con tantos de Tote y Álex Constantino, que volvía a anotar pasado el ecuador del segundo tiempo para hacer el 1-6 y en los minutos finales para hacer el 1-7, cerrando la cuenta Christian Delgado, con un 1-8 que llegaba tras estrellar Mario Santiago un balón en el larguero.

Antes del encuentro resultó emotivo el homenaje al vicepresidente del club gaditano Francisco Márquez Quiñones, fallecido el pasado jueves 18 de abril, al que se unieron los dos equipos. Además, hay que resaltar que el partido se desarrolló sin ningún tipo de incidentes y que ambas aficiones demostraron una gran deportividad.

Isco, satisfecho

Isco Torres, entrenador de los azulinos, se mostró satisfecho tras el choque y aseguró que "demostramos nuestra superioridad desde el inicio, pesábamos que nos iban a poner en más apuros, pero no fue así. Durante algunos momentos del encuentro quisieron jugar el balón y dominar, pero no pudieron. Fuimos justos vencededores y me gustaría destacar la gran deportividad que se vio tanto en la pista como en la grada, en la que había muchos aficionados nuestros. El partido se decantó pronto a nuestro favor, rápidamente quedó patente lo que yo quería, que sobre la pista se viera el equipo que realmente se jugaba algo importante. Ellos ya tenían los deberes hechos y no se jugaban nada. Los tres puntos son importantes para seguir luchando con Zambú por el liderato hasta el final en estas jornadas que restan".