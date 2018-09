A prolongar la buena racha

El Xerez Club Deportivo buscará esta tarde prolongar su buen inicio de Liga ante un Conil que llega al campo de La Juventud contando todos sus partidos por derrotas, todo lo contrario que un cuadro xerecista que suma dos empates en sus dos salidas a Coria y Sevilla y que logró la única victoria hasta ahora en casa remontando al Salerm Puente Genil. Bruno Montelongo es la principal novedad en una lista de convocados de 18 jugadores pero no han entrado en ella Juan Luna y Carlos Sanjuán, los otros refuerzos que han aterrizado en el club azulino durante la presente semana.

Con el paso de las semanas el discurso dentro del seno xerecista ha cambiado y ahora se habla ya sin tapujos de estar entre los cuatro primeros clasificados para optar al ascenso a Segunda División B. Pero en una categoría tan dura como es el Grupo X de Tercera muchos son los llamados y pocos los elegidos. Así las cosas y con el listón bien alto, el Xerez CD parece obligado a amarrar todos los puntos en casa y eso pasa por conseguir la segunda victoria del curso, en esta ocasión con el Conil como adversario.

Hasta ahora, el bagaje de los xerecistas está siendo notable con dos empates en Coria y ante el Betis Deportivo "que supieron a poco" y el triunfo con remontada incluida ante el Puente Genil. Con estos números se presenta el cuadro azulino ante un Conil que no sabe aún lo que es puntuar y que es el más goleado (8) de la categoría, pero del que Juan Pedro Ramos no se fía un pelo.

El técnico azulino ha citado a 18 jugadores, por lo que dos se 'caerán' a última hora. Son Fran, José Ángel, Gonzalo, Isra, Salas, Juanma Aguilar, Dani Jurado, Ezequiel, Guerrero, Naranjo, Parra, Sergio Narváez, David Narváez, Quirós, Juanito Benítez, Alberto, Carrión y Montelongo. Alberto Piñero y José Vega siguen sin estar disponibles; el primero ha mejorado de su esguince de tobillo pero no ha completado ningún entrenamiento semanal al cien por cien; y en el caso de Vega persisten sus molestias musculares y el técnico no quiere correr ningún riesgo con un futbolista que es vital en su esquema. Además, tampoco estará Jairo, que ha causado baja en el club aunque tampoco estaba disponible este fin de semana al ser expulsado la pasada semana. El técnico azulino sí recupera por fin a Dani Jurado, que de ser titular acompañaría en el centro de la defensa a Salas pasando Isra al centro del campo. Si el central sanluqueño no es de la partida, Isra seguirá en el centro de la defensa, por lo que en la medular tendrían sitio Parra, Alberto y Quirós, con Sergio Narváez y Pedro Carrión como hombres más adelantados y la duda entre Naranjo o Juan Benítez.