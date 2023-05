Podemos Jerez cierra la campaña afirmando que serán “determinantes” en el gobierno municipal

El candidato a la Alcaldía de Jerez, Manolo Guerrero, ha valorado “muy positivamente” la campaña de los morados y señala que su formación será “determinante” para conformar el próximo gobierno de la ciudad.

En este sentido, Guerrero considera que ha conseguido convencer a los jerezanos de que “para que Jerez avance es necesario que Podemos esté en el Gobierno municipal” para que haya un Ejecutivo con las “prioridades claras”.

“La gente sabe que Podemos nació hace 9 años para hacer lo que antes no había hecho nadie, no nacimos para ser una fuerza conformista y dócil, sino para poner la valentía en el centro, cambiar las cosas y que se deje de hacer lo que siempre se ha hecho y y no ha dado resultados positivos”, ha subrayado el alcaldable morado.

Guerrero agradece “todo el apoyo recibido” por los jerezanos durante la campaña y espera que “se transforme en votos para que tengamos muchas fuerza y el próximo gobierno municipal esté marcado por la valentía de Podemos para sacar a la luz los barrios ocultos de Jerez”.