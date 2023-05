“No somos políticos profesionales, nuestro aval es nuestro compromiso”

A Antonio Fernández Campos (Jerez, 1976) le duele Jerez. En su manera de expresarse y de contar el día a día de su ciudad se denota, por encima de todo, compromiso pero también ganas e ilusión por trabajar en ella. Estudió en La Salle y se licenció en derecho en Madrid, una carrera que ha complementado con un máster en urbanismo y otro planificación y gestión financiera. No obstante, su familia, como él mismo reconoce, "siempre se ha dedicado a la ganadería, al campo", explica.

¿Es usted novel en esto de la política? ¿Qué le ha animado a presentarse como candidato a la alcaldía?

Lo que me anima principalmente es el devenir que ha sufrido Jerez en los últimos años. Por motivos familiares y empresariales, mi vida ha estado entre Jerez y Méjico, y cada vez que volvía a Jerez después de estar un tiempo en Méjico, veía cómo la ciudad iba decayendo. He visto, por desgracia, en lo que se ha convertido Jerez, en lo que se está convirtiendo y en lo que se puede convertir. Cuando uno tiene una edad, piensa en el futuro de sus hijos y creo que luchar por un futuro mejor, tanto en Jerez como en España, es lo que me ha motivado a presentarme.

¿Qué es lo que más le preocupa hoy por hoy en Jerez?

Bueno, en realidad hay muchas preocupaciones pero por encima de todo creo que existe una falta de compromiso de sus gobernantes, y eso es, o al menos es lo que estamos percibiendo en la calle, con lo que están más enojados los jerezanos.

¿Y cómo van a solucionar eso?

Mire, yo vengo del mundo del campo, de la ganadería, mi abuelo y mi padre se han dedicado a esto, y en este mundo existe la figura del apretón de manos y eso se respeta. Eso es exactamente lo que queremos poner encima de la mesa con nuestra candidatura, llevar el compromiso al ejercicio de la política. Si algo tiene mi equipo de trabajo es que ninguno somos políticos profesionales, como son los de ahora, sino que venimos de distintos sectores a aportar nuestra propia experiencia profesional con el único objetivo de defender a Jerez y devolverla donde se merece.

He visto también que en sus apariciones ha insistido mucho dos temas, la seguridad y la limpieza, ¿tan mal ve la ciudad en este aspecto?

Para nosotros la defensa de la seguridad en todos nuestros barrios, incluida la zona rural, es el punto número uno de nuestro programa. No se puede consentir cómo se está poniendo todo, de hecho hace unos días hubo disparos junto a un colegio, por no hablar de la ocupación ilegal.... Para ello llevamos una serie de medidas como ampliar la categoría de nuestra comisaría a tipo A, y en cuanto a Policía Local queremos dotarla de medios humanos y materiales suficientes para garantizar la seguridad en las calles. Con eso no nos va a temblar el pulso y lo vamos a llevar a todos los barrios, la seguridad no es un privilegio de unos pocos. Luego, en el tema de la limpieza igual. No es normal cómo están muchos barrios de Jerez, totalmente abandonados, porque hay barrios como Juan XXIII o el Polígono en los que los equipos de limpieza pasan cada veinte días. Hay zonas que no parecen Jerez, parece que el tiempo allí se ha detenido, por eso vamos a poner especial interés. Yo tengo en mi memoria un Jerez próspero, seguro y limpio y por eso es lo que vamos a luchar, igual que por generar empleo y que nuestros hijos no tengan que marcharse fuera.

Al hilo de lo que acaba de decir, ¿de qué manera puede la ciudad cambiar ese modelo con vistas a generar empleo?

Sobre todo con políticas de ayudas a quien lo crea, al mediano y al pequeño empresario, al autónomo y todas aquellas personas que puedan contribuir a ese desarrollo. Queremos potenciar todo el tema de la tramitación burocrática con la puesta en marcha de una ventanilla única y que por ejemplo una licencia de apertura se obtenga como máximo en un mes, promover el autoempleo e incluso centrar el desarrollo de otros sectores que no sea sólo el sector servicios. Jerez tiene potencial para la instalación de empresas de investigación y desarrollo, agroalimentarias o de envasado y para ello queremos llegar a acuerdos de cesión de suelos municipales. Otro de los puntos es reactivar la industria del caballo, y en ese aspecto estoy convencido de que se puede hacer, porque conozco bien el sector.

¿Y con los jóvenes, qué tienen pensado?

Entendemos también que los jóvenes son el futuro y para ello creo que habría que apostar por la Formación Profesional y recuperar oficios que se hayan perdido, de ahí la importancia de potenciar cursos de FP, viveros de empresas o escuelas taller. También, a nivel cultural, creo que en Jerez hay mucho talento, pero a veces los jóvenes no lo pueden explotar por falta de infraestructura. Para ello queremos utilizar todos esos edificios vacíos que tiene el Ayuntamiento. Tenemos un proyecto muy interesante de crear en esos edificios lugares de ensayo, estudios de grabación, una plataforma que sirva a los jóvenes jerezanos con talento para salir al mercado laboral.

En los últimos meses en esta ciudad se ha hablado mucho del casco histórico y su situación, ¿qué cree que necesita?

Bueno, nuestra idea es hacer un Plan Integral de recuperación del casco histórico. Jerez tiene que volver a mirar hacia su casco histórico y nuestra idea inicial es, primero, hacer un catálogo de los edificios deteriorados, tanto públicos como privados. Vamos a intentar también que el casco histórico sea amable al propio vecino, es decir, que no sea un parque temático para el turista. No se trata de echar al turista sino equilibrar todo dentro de un clima de convivencia. De hecho, en el programa llevamos una propuesta interesante que es que de cada rehabilitación que se haga para vivienda turística, un 30% se dedique a vivienda de larga duración. También tenemos planteada la creación de vivienda social, pero a través de cooperativas, ya que los bancos no quieren hacer nada con Emuvijesa, y por supuesto, incentivar la recepción de fondos europeos que se están perdiendo y esta ciudad los necesita.

¿A qué se refiere exactamente con los fondos europeos?

A que queremos crear una unidad específica para que no se nos escape ningún fondo europeo. No podemos permitirnos el lujo de perder, como ha ocurrido, fondos de este tipo para Jerez, pero ya no sólo para el propio Ayuntamiento, sino también para nivel particular. Es decir, que si tú tienes una empresa y puedes optar a estos fondos, que esta unidad municipal te ayude, porque al fin y al cabo si creas riqueza en Jerez, esa riqueza repercute en puestos de trabajo y el propio municipio.

Usted ha sido el último candidato en anunciarse, ¿le ha costado formar equipo?

Sinceramente, no, todo lo contrario. En Vox Jerez se ha hecho un trabajo previo importante de la mano de Ignacio Soto, que es el coordinador local, y creo que se ha conformado un grupo comprometido y que llega con una hoja limpia de servicio y una ruta clara, y además no nos va a temblar el pulso para llevar a cabo nuestro programa porque no tenemos compromiso con ningún otro partido. Nuestro compromiso son los ciudadanos.