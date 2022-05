¿Qué famosos han roto recientemente?

Aunque la ruptura más sonada de lo que va de año ha sido la "interrupción" del matrimonio de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, la pandemia ha pasado factura a numerosas parejas de famosos este 2022, o tal vez su destino no fuera seguir juntos. Vicky Martín Berrocal y Joao Viegas; Fonsi Nieto y Marta Castro; Melissa Jiménez y Marc Bartra; Mario Casas y Desiré Cordero; Anabel Pantoja y Omar Sánchez... Las separaciones son numerosas.

Los últimos en sumarse al carro de las decepciones amorosas son Victoria Federica de Marichalar y Jorge Bárcenas. La hija de la infanta Elena y el dj llevaban tres años de relación y ésta se había consolidado en los último meses al irse a vivir juntos y realizar varias apariciones públicas oficialmente como pareja, la última el pasado 22 de abril en el desfile que Pronovias celebró en Barcelona.

Pero, según apuntan fuentes cercanas a la pareja, en su historia de amor se impuso la rutina y poco a poco los jóvenes se fueron distanciando. En la Feria de Abril de Sevilla saltaron las alarmas al comentar un testigo que Vic había dicho al escuchar elogios hacia ella: "a ver si me sale un novio", pues lo suyo con Bárcenas ya estaba finiquitado. Todo apunta a que rompieron a principios de mayo tras una fuerte crisis que no lograron superar. La sobrina del Rey Felipe VI ha regresado al hogar materno y continúa sus rutinas diarias y sus publicaciones en redes sociales sin confirmar ni desmentir nada, y tampoco se espera que lo haga debido a que siempre ha reservado para su círculo más cercano los detalles de su vida privada.

Casi confirmada –al menos por una de las partes– está la ruptura de Luis Cepeda y Andrea Dalmau. El cantante y la influencer llevaban seis meses de noviazgo pero Andrea subió un sospechoso post hace unos días que apunta a que lo suyo con el ex triunfito es ya historia. "Parece que siempre me entrego a quien no es para mí", dice.

Y es que en los mentideros del corazón se comenta que el detonante de la separación podría haber sido una posible deslealtad por parte del artista a su novia. Ella, desde luego, ha borrado de su Instagram la única foto que tenía junto a Cepeda, mientras él mantiene varias con ella, de momento.

Resulta curioso que dos ex, Bárcenas y la propia Andrea Dalmau, han coincidido recientemente –el último miércoles– en un evento en el que, lejos de guardar ausencias, se divirtieron de lo lindo. Fue en la presentación del Festival Boombastic en la discoteca que regenta Iñigo Onieva, el novio de Tamara Falcó.

Otro más o menos reciente soltero, el presentador Joaquín Prat, habló en la última entrega de Planeta Calleja de su "traumática" separación de Yolanda Bravo, que se hizo pública a comienzos de septiembre pasado. Tras 12 años de matrimonio y un hijo en común, la pareja decidió tomar caminos separados tras no lograr superar una crisis que arrastraban desde tres años antes.

"Yo no quería", reconoció Prat a Jesús Calleja, visiblemente afectado aún por la ruptura con la que considera ha sido "la única mujer" de su vida. "Las cosas a veces no funcionan, ya me hubiese gustado a mí", desveló el periodista, y también reconoció que esta nueva etapa en su vida no está siendo "fácil" y a que a veces en su casa se le "caen las paredes encima". Joaquín reconoció que siempre ha pensado que la vida es para disfrutarla con otra persona, pero no le asusta la soledad.

Pasando a Estados Unidos, tampoco corren buenos tiempos para Katy Perry y Orlando Bloom. Después de dejarse ver sin su anillo de compromiso, la cantante ha reconocido que su relación se encuentra en crisis, pero están intentando resolverla yendo a terapia. "Tus parejas, por lo general, ven lo mejor de ti, pero también multitud de tus peores yos porque están ahí para ser tus espejos", ha explicado Perry en una entrevista con la periodista Chelsea Handler.

"El resentimiento del uno hacia el otro y viceversa puede volverse muy fuerte cuando los dos estamos trabajando tan duro. Y, aunque agradezco a Dios por haber tenido éxito y estar en el centro de atención, cuando quieres volver a ser normal en el ámbito doméstico donde tienes una hija y cosas así, has de volver a aprender a ser diferente. A gran y a pequeña escala. Y creo que estamos teniendo mucho éxito con esto", sostiene. Aunque sus visitas al psicólogo parecen estar dando sus frutos, Perry y Bloom, que tienen una niña de un año, Daisy Dove, han pospuesto indefinidamente la boda que anunciaron antes de la pandemia.