El hijo de Camilo Sesto, ingresado de urgencia

Camilo Blanes, el único hijo y heredero del cantante Camilo Sesto, ha ingresado de urgencia en un hospital de Madrid, como revela la web de Semana.

Aunque no han trascendido los motivos de esta hospitalización, se especula con que sus adicciones podrían haber sido las causantes y, aunque grave, el cantante permanece estable. Su madre, Lourdes Ornelas, no se separa de su lado y, por el momento, no se ha pronunciado sobre este susto.

El heredero universal del artista, al que su entorno se refiere como Camilín, organizó una fiesta para celebrar su 38 cumpleaños -que fue el miércoles- en su casa de Torrelodones, en Madrid. Al parecer, según Semana, tras varios días de fiesta se cayó con una bicicleta y permaneció unos minutos tendido en el suelo bajo la lluvia. De ahí que ahora se le estén practicando pruebas médicas por algunos problemas respiratorios.

Su propia madre, la mexicana Lourdes Ornelas, ha llamado la atención públicamente en varias ocasiones acerca de los problemas de salud que su hijo arrastraba. Se ha hablado de adicciones y malos hábitos, y lo cierto es que desde que murió su padre y se instaló en España el 8 de septiembre de 2019, se ha visto envuelto en numerosas polémicas y situaciones incómodas. Su entorno sostiene que no supera el fallecimiento de su padre, en 2019 por un fallo renal.

Camilo Blanes habría recibido hace unos meses la visita de la Policía después de que un vecino les alertara del excesivo volumen de la música ante la imposibilidad de poder comunicarse con el hijo del artista. Al parecer, no es la primera vez que se quejan por esta circunstancia.