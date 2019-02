El Ayuntamiento presenta la programación para el Día Internacional de la Mujer

El Ayuntamiento de Jerez ha presentado los actos con los que conmemorará el 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, bajo el lema ‘Mujeres diversas en un mundo plural’. Este ciclo sumará actividades culturales y artísticas, promoción del deporte y la salud, encuentros de convivencia a lo largo del mes de marzo y abril aunque el acto institucional se desarrollará el día 12 para "respetar la huelga feminista del día 8", según lo apuntado desde el gobierno local.

Este acto se celebrará a partir de las 10 horas en los Claustros de Santo Domingo y contará con la mesa redonda ‘Piensa diferente y mueve el mundo’, conformada por empresarias, para hablar de los retos de una sociedad inclusiva. En este acto también se entregarán los premios Racimo y Filoxera, un galardón donde el Ayuntamiento reconoce, por un lado, a personas o entidades que han destacado por su aportación a la igualdad de oportunidades (Premio Racimo) y, por otro, a quienes discriminan a la mujer (filoxera), unos reconocimientos cuyo fallo ha sido dado a conocer este lunes.

Entre las iniciativas incluidas en la programación se encuentran algunas que ya se desarrollaron el año pasado y que tuvieron gran éxito como la Master Class de Carmela Páez ‘Chocolata’, que este año contará con cuatro sesiones y que se celebrarán los días 4, 11,18 y 19 de marzo, en la Casa de las Mujeres. Mientras, en El Alcázar se instalará la exposición fotográfica de Pilar Moreno 'Divinas a los 50', que estará abierta del 7 al 24 de marzo.

Además, vuelve a la programación la fotografía de Marisol Torné, esta vez con la exposición 'Silencio Sonoro', que podrá verse en tres localizaciones: en La Barca, del 21 al 31 de marzo; en San Isidro del Guadalete, el 2 y 3 de abril; en los Claustros, del 5 al 21 de abril.

Mientras, en el ámbito de la salud, el ciclo vuelve a incluir la campaña de mamografías gratuitas, gracias a la Clínica Serman. Ya puede solicitarse una cita ya que estas son limitadas (se darán unas 50 en esta campaña). El sábado, 23 de marzo, se celebrará el ‘Zumbigualdad por la Equidad y la Diversidad’ en la plaza Belén a partir de las 11.30 horas.

El jueves, 14 de marzo, tendrá lugar con la Asociación de Mujeres Nuevos Aires una pasarela flamenca en el Centro de Acogida San José. El martes 19, El Alcázar será escenario de la Convivencia desde la Gastronomía Cultural, que llega a su tercera edición. Y en abril se convocará una convivencia en el parque de Las Aguilillas.

Asimismo, la sensibilización y prevención en el ámbito educativo volverá a estar presente en la programación. El alumnado de Secundaria disfrutará del Teatro por la Igualdad en el Villamarta, el 26 de marzo.

En abril, Cuentacuentos por la Igualdad, dirigido a Educación Primaria con una serie de sesiones, los días 25 y 29 de abril, y 6, 9 y 10 de mayo, en la que participan casi todos los colegios de Jerez. La presentación ha contado igualmente con la presencia de Felipa Medrano, que ha hecho suyo el lema de ‘Mujeres diversas en un mundo plural’, que estarán bien representadas en la mesa redonda que se celebrará en el acto institucional, y ha concluido reiterando que “la igualdad nos beneficia a todos y todas”.

Durante la presentación del programa, la alcaldesa, Mamen Sánchez, apuntó: "El avance en los derechos de las mujeres es una de las revoluciones más importantes de la historia, pero no ha sido igual en todos los países, y no todos los logros son definitivos. Es importante que las administraciones nos comprometamos a invertir para darle la mayor participación y visibilidad a la mujer en el ámbito social, laboral y político. Hemos avanzado mucho, pero tenemos que avanzar mucho más y no permitir ningún retroceso”.