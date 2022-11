B&B Hotels reforma el hall de su hotel en el Estadio Chapín

B&B Hotels, grupo hotelero especializado en ofrecer un alojamiento acogedor, funcional y de diseño de forma respetuosa con las personas y el medio ambiente fiel a su concepto 'Only for everyone', ha reformado el hall del B&B Hotel de Jerez ubicado en pleno Estadio de Chapín.

Partiendo de una estética industrial y teniendo en cuenta el emplazamiento del hotel, incrustado en el Estadio de fútbol de Chapín diseñado por Cruz y Ortiz Arquitectos, B&B Hotels y Culdesac han apostado en esta ocasión por ofrecer a los huéspedes una experiencia inmersiva.