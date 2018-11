Charo López coordinará el área de Participación Ciudadana en el PP

El movimiento vecinal estará muy presente en la candidatura del PP en las próximas elecciones municipales, tal como anunció recientemente su portavoz municipal y candidato Antonio Saldaña. Por eso, la sede del partido en la ciudad ha acogido este lunes la presentación de Charo López como responsable del área de Participación Ciudadana en el proyecto popular ‘Jerez Cappital’.

Saldaña ha explicado que ella será la persona responsable de “canalizar” las demandas ciudadanas que formarán parte, posteriormente, del programa electoral de la formación. Asimismo, ha dado a conocer que Charo López, que se une al PP como independiente, lleva más de 30 años vinculada al mundo de la educación. En concreto, estuvo 5 años en Algeciras en el instituto Kursaal y lleva ya 26 años en la secretaría del instituto Andrés Benítez.

Además de su faceta profesional, el candidato ha recordado que López ha sido la representante del Distrito Norte en los Presupuestos Participativos y es desde hace 14 años presidenta de la asociación ‘Punta del Norte’ de Las Flores, además de ser como miembro de la plataforma por la construcción del centro de salud de la zona norte y formar parte de la federación Solidaridad. “Es un ejemplo de lo que es la vocación al servicio de los vecinos y es un orgullo que pueda formar parte de nuestro equipo ahora en ‘Jerez Cappital’ y, si ella lo quiere, también en el futuro gobierno del PP porque estamos hablando de una persona de reconocido prestigio”, ha resaltado Antonio Saldaña. Por último, ha incidido en que “hay que llegar a todos sitios y hay que estar con todas las personas y para eso tenemos que contar con uno de los mejores y, en este caso, una de las mejores es Charo López”.

Por su parte, la responsable vecinal ha reconocido que es “un placer aceptar esta propuesta de Antonio de liderar lo que es el área de Participación Ciudadana en el proyecto ‘Jerez Cappital’. He llegado y no voy a luchar contra mi destino y por lo visto mi destino era acabar con Antonio Saldaña”. Para la representante vecinal, “el estar aquí, con las funciones y objetivos que él ha dicho, es un reto más para ofrecer a la ciudadanía de Jerez una visión de futuro próspera”.

A su juicio, “me acerco a un político que para mí es un político atípico, con gran capacidad de trabajo, gran vocación y lo más importante, con formación. Un futuro alcalde de Jerez lo primero que tiene que tener es mucha formación para dar seguridad y agilidad a sus gestiones”. Charo López ha destacado, además, la “ capacidad de diálogo y de escucha” que tiene Saldaña y que “el pueblo de Jerez necesita”.

Respecto a su nueva labor, ha dejado claro que “después de 20 años en asociaciones de vecinos mi maletín viene bastante cargado de necesidades pero también cargado de la sabiduría popular, no de la mía. Pocas personas han escuchado al pueblo como las está escuchando Antonio. Es lo que ha hecho decidirme a dar este paso. Jerez necesita una persona como Saldaña”.

En este sentido, la nueva responsable de Participación del PP ha avanzado que “uno de los objetivos es que toda la ciudadanía participe en este proyecto de ‘Jerez Cappital’. Es indispensable llegar a todos los lugares y conocer todas las opiniones”. Por ello, ha hecho hincapié en la importancia de los medios de comunicación: “Informar es formar a la ciudadanía, formarlos con verdad para tomar buenas decisiones. Aquí estoy para todo lo que necesitéis”.

Tras su presentación oficial, Charo López ha tenido palabras de agradecimiento para el PP pero también para aquellas personas que “han estado al lado mío y me dieron la oportunidad de desarrollarme correctamente en el mundo vecinal como ha sido la Federación de Vecinos Solidaridad. Entré con vocación y allí me formé y he tenido buenos maestros como Sebastián Peña, Pepe Saborido, Paco Gil, Manuel Cazorla y Pedro García. A ellos le debo mucho de lo que hoy voy a poder ofrecer a la ciudadanía”.