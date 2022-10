Descargan todos los bonos disponibles de la campaña de hostelería del Cádiz Vale Más

El pasado lunes 31 de octubre se activó la campaña del programa Cádiz Vale Más dedicada al fomento del consumo en negocios hosteleros de la provincia gaditana y que estará en vigor hasta el 2 de diciembre. Desde Diputación reconocen algunos problemas de acceso a www.cadizvalemas.com, a tenor de las miles de solicitudes que han confluido en la plataforma. "De hecho, en cuatro horas se han descargado los 92.350 bonos disponibles por parte de 18.470 personas usuarias. La demanda ha sido abrumadora, como así acreditan los 27.827 usuarios que se han registrado en la plataforma".

Ya son casi 400 los establecimientos de 25 municipios que se han adherido a esta iniciativa de la Diputación de Cádiz, entre restaurantes, cafeterías, bares, pubs así como heladerías y chocolaterías.

El sistema se replica ahora en los negocios hosteleros. El aspecto sustancial de esta iniciativa es la emisión de vales de 10 euros que se pueden canjear, por cada 20 euros de consumo, en las empresas adheridas. Se pueden descargar 5 vales de 10 euros por persona.

Los bonos son acumulables, es decir, se pueden agrupar los de familiares o amigos en una misma compra. El establecimiento valida los bonos descargados en los teléfonos móviles de los consumidores mediante la lectura de sus códigos QR y alfanumérico; la validez de la operación se verifica de inmediato en la plataforma de la campaña. El importe efectivo de lo consumido, una vez deducidos los vales, se abona mediante tarjeta.

Los vales se deben canjear en un plazo de diez días naturales desde su expedición y los que no se utilicen volverán a ser emitidos desde la plataforma. El usuario que no canjee sus vales, y por tanto caduquen, no podrá descargar nuevos bonos.

Listado de los bares y restaurantes adheridos

Jerez

Albur CerveceríaAlfredo Café CopasAlmacenito Restaurante Bar La Cruz Blanca Casa PepaCervecería Gorila Con Bulli Fogón de Mariana (Voltaire)Fogón de Mariana (C.C. Luz Shopping)Foster's Hollywood (C.C. Luz Shopping)Freiduría SantiagoKinos BBQLa Bodega del Lupulo La EmbajadaLos Dos DeditosMarisquería Gran AvenidaMarisquería La MarinaMarquesitos RestaurantesMarruzellaPizzería SurQuince ArrobasRestaurante AlboresRestaurante ChiquiRestaurante La TascaRoneo Bar RestauranteSalsa ChipsTabanco El PasajeTabanco La RejaTaberna Arenal

Cádiz

AntípodaAjoláAlmanaque Casa de comidasAncá LidiaAplomoArchivo de IndiasArrebolArsenio ManilaAsador PuntaparrillaBar El TrompetaBar La CasapuertaBar La EstrellaBar La MezquitaBar La OlaBar Restaurante Mari y JoseBar Saja RiverBar TitoBar/ Cafetería Destino Bebo los vientosBokallenaBrasería Arte SerranoCafetería Los LunaresCalamar multibarCasa AngelitaCasa Rafael Vinos y TapasCharlotteChiringuito Beach Club PotitoChiringuito PotitoChiringuito TirabuzónChiringuito Tuna BeachCiclo CubaguaDolce VitaEl Aljibe gaditanoEl ÁrbolEl ChicucoEl Fogón de Mariana (C/Brasil)El Garbanzo NegroEl Pelícano MusicafeEl SerralloEl Tinte SuperBarEl Toro de CayetanoEl Toro de Sacramento El Viajero del MerkaoFeng Shui Street FlamencoFogón de Mariana (C/Antulo)GadisushiInfarinaIts DifferentKaseron multibarLa Atrevida S. L. ULa Carnicería de CádizLa Chancha y los 20La Clave de San PedroLa FieeraLa Isleta de la ViñaLa Lectora café literarioLa MareaLa Mirilla La Oveja NegraLa Tapería de Lula La Tapería del PaseoLa TostadoraLa Vaca AtadaLa VeganesaLa VermuteríaMaison DoréeMamma ProntoMaramaMarambayMarruzzella CádizMás que la crestaMau mau bistroriental Mesón Casa AntonioMesón Las AméricasMesón Restaurante Cumbres MayoresMimuMoana Beach Bar- RestauranteMusalimaNahu BeachNebula GastrobarNicanorOh la lá!On EginPandoroPeriquitoPizzería Come, Bebe y CallaRestaurante AlamarRestaurante Arrocería La PepaRestaurante BalandroRestaurante BarloventoRestaurante BongóRestaurante Código de BarrasRestaurante Contraseña Restaurante Las CortesRestaurante SalicorniaRollin'rock PubSabores de CádizSalón de copas- café "MinaFive"San Francisco UnoSavage BarSerendipia Sala de espectáculosSiempre di vinoTalento Cóctel barTapería Cafetería Casa MurgaTapería D'CortesTapería El PlazaTapería Libertad TrezeTatakiTelepizzaTempus FugittThe Cabin CadizTradicionariusTrasversalTuk Tuk NoodlesVentorillo El Chato Villanos Bistro CanallaWasa Pasarratos BarWoodstok BarWoodstock Bar (Paseo)Yiyi´s

Algeciras

EL Perro del HortelanoLa Trattoria di Paolo Restaurante CepasTelepizza (Feria)

Arcos de la Frontera

100 Montaditos Arcos de la FronteraBar Bodeguilla de la SacristíaHotel Mesón de la MolineraHotel Restaurante El LagoZindicato TapasBenalup- Casas Viejas

Restaurante Casa PepeBenaocaz

Restaurante El Parral

Chiclana de la Frontera

Atenas PlayaBristrot La GaletteBoca ChicaBurguer C&CCastilla Todo TapasCChiringuito BongoCoco Novo BeachCorreveidileEl relíoFeng ShuiFogón de Mariana (La Barrosa)Hormaza 19Jero's BurguerLa Azotea by Aroma de MarLa Casa del FareroLa EmbajadaLa Mafia se sienta a la mesaLa RabietaMariscos CastillaMás que burguerNomadas GrillRaúl Castilla DoblasRestaurante Club La BarrosaRestaurante El FaritoRestaurante MamaLupeVida Padre

Chipiona

Bar La Ola

Conil de la Frontera

Cervecería EsparteLa barra de RosarioSushipanda ConilVascookEl Bosque

Café- Pub Andalucía

El Puerto de Santa María

AmarolaBar El JuncalCantina Puerto MéxicoCrefondueDestrazaEn lo de EsterFoster's Hollywood VistahermosaGastrobar Rock CaféHeladería da Massimo Jardín by TK3La Bodeguilla del bar Jamón La EsquinitaLa HerreríaLa Micaela restaurante BarLos Pepes de LolaMatambre Take AwayPez LimónPiparra "Brasas y Vinos"Pizzería Blanca Paloma (Carretera Sanlúcar)Pizzería Blanca Paloma (Puerto Sherry)Pizzería MaríaReginaPomodoro ValdelagranaRestaurante El Faro del PuertoRestaurante El Gaucho Restaurante El LaulRestaurante La PescaderíaRestaurante Los Portales Restaurante Puerto Escondido Romerijo Cervecería CentroRomerijo Cervecería FreidorRomerijo Nacional IVRomerijo ValdelagranaTaberna La MezquitaTasca MatuteThe Cabin Puerto- La CabañaTK3 Beach Bar

La Línea de la Concepción

Mesón La SerranaMesón La TabernaMolly Bloom'sPeople

Los Barrios

Mesón El CopoRestaurante WillyTelepizza Las Marismas

Medina- Sidonia

La FábricaPrado del Rey

Tasca Canaya

Puerto Real

Bar Puerto RealGastrobar SacranaHotel El Caballo NegroLa Gintonería Zona cero Panorama Café CopasTelepizza Puerto Real

Rota

Bar Mercado Central El Perejil Urban GrillLa GaviotaLittleJohn BurgersPizzería Gallego Taberna "No ni ná"Utopía

San Fernando

A Zafferano Pizzería RistoranteABACasa la TitiEl Bodegón AndalucíaFogón de Mariana (C.C. Bahía Sur Las Terrazas)Fogón de Mariana (C.C. Bahía Sur Pasaje Estadio)Fogón de Mariana de las CortesHeladería cafetería LimalimónLa CeterillaMüllenBarPizzería MontjuicTelepizzaTienda Gourmet DiezvinosVenta Los Tarantos

Sanlúcar de Barrameda

La Gula A&C RestauranteRestaurante La CampanaRestaurante Puerta de la VictoriaTelepizzaTarifa

StokedsurfbarVillamartín

Restaurante Alma

Cada establecimiento hostelero podrá canjear un máximo de 800 vales; es decir, hasta 8.000 euros financiados por los bonos de Diputación. Desde la plataforma de www.cadizvalemas.com cada negocio y consumidor podrá comprobar su evolución: si el saldo del bar, restaurante, cafetería o pub se sitúa por encima de los 1.000 euros se identificará mediante un semáforo en verde; si el saldo desciende de los 1.000 euros el semáforo pasa al naranja; y el saldo agotado, y que por tanto impide el canje de vales, se notifica mediante un semáforo en rojo.

Diputación destina dos millones de euros a la nueva edición de Cádiz Vale Más: un millón para la campaña destinada a los comercios –ya clausurada- y otro millón para el sector de la hostelería. Las Cámaras de Comercio de la provincia de Cádiz intervienen asumiendo la asistencia técnica, con la implicación de Fedeco y Horeca. Los establecimientos comerciales sumaron ventas de más de dos millones de euros (2.081.737 euros) gracias al incentivo de los 91.371 vales canjeados en las ventas registradas y financiados por la institución provincial.

Para el público se abren varios teléfonos de resolución de incidencias, operativos de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas. Son los siguientes: 644760737 / 644645941 / 673404806.