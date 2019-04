Fallece Francisco Valencia, ex presidente de Fedejerez

Nieto, sobrino e hijo de bodegueros, Francisco Valencia Jaén se definía en la última entrevista concedida a este medio como un jerezano de pura cepa que vivió junto a una bodega. Más bien, podría decirse que se crió en una bodega, la de su abuelo Juan Valencia por la que correteaba de niño, posiblemente soñando con poder dedicarse algún día al sector y a los vinos que ocuparon gran parte de su carrera profesional, primero como trabajador de González Byass y luego como presidente de la patronal bodeguera Fedejerez.

Francisco Valencia Jaén, nacido en 1934, ha fallecido este viernes en la clínica en la que estaba ingresado desde hace unos días a causa de una grave enfermedad.

González Byass y el hecho de haber aprendido inglés le abrieron las puertas del sector bodeguero a Valencia, quien estando de profesor adjunto de la Escuela de Comercio ganó una beca para irse a Inglaterra, donde además del idioma aprendió a valerse por sí mismo. “Cuando se acabó el dinero de la beca, comía poquísimo y me quedé delgadísimo, pero no pedí ayuda a mi padre”, confesaba en aquella entrevista.

En González Byass fue de menos a más, comenzando por el embotellado para, después de pasar por las oficinas, acabar en el departamento de exportación, primero, y en el mercado nacional, después. Francisco o Paco Valencia, como le llamaban sus allegados, es reconocido en el sector por sus grandes dotes de relaciones públicas y por su incansable capacidad de trabajo, no exentas de habilidades sociales, en las que se fijaron los responsables de la Iberia cuando lo ficharon como directivo.

En Iberia conoció al amor de su vida, Terete Garrido, azafata con la que coincidió en su primer vuelo después de dejar la compañía aérea, ya de vuelta en González Byass, y de la que no se separó desde entonces.

De su etapa en Fedejerez, donde sustituyó en la presidencia a Luis García a mediados de los noventa, recuerda que fueron años “muy duros”, marcados por los planes de regulación de las empresas y el exceso de stocks de las bodegas.

Su mano derecha en la patronal bodeguera, Juan Luis Bretón, que conoció la noticia de su fallecimiento a través de este medio, recuerda de Valencia que “era un hombre con muchas capacidades y que las supo ejercer muy bien en González Byass, en Iberia y en Fedejerez. Tenía una gran capacidad de trabajo, dotes diplomáticas y veía las cosas en profundidad”.

El director del Consejo Regulador, César Saldaña, sólo tiene palabras de elogio para "una persona fundamental para el sector y en mi carrera, que siempre ha dejado huella con su personalidad arrolladora y con la simpatía que derrochaba". "Hábil negociador, pero a la vez muy humano y cercano, era una persona muy convencida de sus planteamientos, que defendía sin perder el respeto nunca", señala Saldaña, no sin lamentar la "gran pérdida" que supone su muerte.

Desde su salida de Fedejerez en abril de 2006, Francisco Valencia se volcó junto a su esposa en labores solidarias a través de la Fundación Vicente Ferrer, cuyo retrato presidía la entrada de su casa de Montealto, tras cuya venta hace unos años hicieron una subasta benéfica del mobiliario para recaudar fondos que destinaron a la construcción de siete casas para discapacitados.

El amor a la India le llegó al matrimonio de una forma muy casual. Un documental sobre el trabajo de la Fundación les removió las entrañas y en ese mismo instante supieron que ahí también estaban sus sitios. Apadrinaron a dos pequeñas con la Fundación de Ferrer y al año viajaron al país asiático. Hace años reconoció en una entrevista a Diario de Jerez que "nos encontrábamos paseando por la residencia que allí tienen cuando Vicente Ferrer nos vio y dijo 'hombre, vosotros sois los jerezanos. Qué suerte tenéis de vivir en Jerez, hay que ver cómo huele una bodega. Si yo volviera a vivir, me encantaría vivir cerca de una bodega en tu ciudad'. Al día siguiente, fui a verlo a su despacho y me cautivó, me cambió".

Es imposible imaginar la vida de Valencia sin la Fundación. El matrimonio se volcó con la entidad de forma extraordinaria desde el primer momento y cada año hacían al menos una escuela con lo que recaudaban en actos solidarios: "No creemos que se pueda erradicar la pobreza sin escuelas y viviendas dignas".

En la tumba del 'father' (como llaman a Ferrer) una delgada cruz refleja su estrecha relación con Jerez y con este matrimonio. Una cruz hecha por un artesano jerezano y que Francisco llevó tras la muerte de su guía.

En noviembre de 2018 tras su último viaje a la India, el matrimonio declaraba con alegría que "se puede decir que somos abuelos", puesto que una niña que apadrinaron hace décadas con sólo 2 años, había sido madre.

De joven llamaba la atención por su altura y su figura estilizada, que junto a su simpatía y saber estar le han acompañado hasta el final de sus días. Descanse en paz.