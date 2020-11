Jerezanas para la historia y para el recuerdo

¿Quién no conoce a Lola Flores? Sin duda, La Faraona es de las jerezanas más universales de todos los tiempos. Pero ha habido otras mujeres de Jerez destacadas de su época, que vencieron con determinación a la desigualdad para brillar con luz propia y que no son tan conocidas, ni siquiera en nuestra ciudad. Mujeres como Margarita López de Morla, María Luisa Cobos, María de Xerez o María Luisa Puiggener siguen siendo unas desconocidas para la gran mayoría en Jerez y la Agenda 2021 Tributo a las Nuestras editada por el Ayuntamiento de Jerez y su delegación de Igualdad pretende recordar, relanzar, realzar y potenciar -o 'poner en valor', como ahora está moda en los discursos políticos- la figura de estas mujeres que han escrito la historia de la ciudad y se ha incluido a Miriam Tamayo para que las fallecidas por violencia de género no caigan en el olvido.

Así, en esta agenda cada uno de los meses está dedicado a una jerezana destacada a lo largo de la historia, algunas suficientemente reconocidas y otras del todo desconocidas hasta el momento, hasta el punto que ha sido difícil encontrar datos y fotografías. Y para que no caigan en el olvido, el Ayuntamiento tiene la intención de recordar a cada una de ellas con diferentes actividades durante el año 2021: 12 meses, 12 mujeres.

Para esta primera edición de la Agenda Tributo a las Nuestras, el criterio que se ha seguido es que hayan nacido en Jerez -evidentemente también ha habido muchísimas mujeres que han hecho mucho por la ciudad sin haber nacido aquí- y que hayan fallecido.

“Tenemos claro que lo que no se nombra, no existe, y tenemos una deuda de justicia inmensa con generaciones de mujeres anónimas que siguen sin aparecer en los libros de texto y en el imaginario social”, explicó Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, en la presentación de la Agenda 2021 con la que el Consistorio pretende reconocer la trayectoria de 12 mujeres jerezanas "en representación de todas las que han visto sus nombres invisibilizados en la historia de la ciudad, y en recuerdo a las que han sufrido y continúan sufriendo la consecuencia más dolorosa y extrema de la desigualdad como es la violencia de género".

Lola Flores (enero)

ARTISTA. Dolores Flores Ruiz, Lola Flores, ‘La Faraona’, nació el 21 de enero de 1923, en la calle Sol. Cantante de copla, flamenco, bailaora y actriz de grandísima popularidad. Debutó a los 16 años y llegó a firmar el contrato más elevado de su época, 6 millones de pesetas en los años 50. Intervino en 38 películas y grabó numerosos discos con canciones como ‘A tu vera’, ‘Torbellino de colores’, ‘Ay, pena, penita, pena’ y La zarzamora’. Tiene en su barrio San Miguel una figura de bronce y se trabaja en el futuro Museo de Lola Flores.

María Luisa Cobos (febrero)

SINDICALISTA. La pionera del feminismo en Jerez nació el 30 de septiembre de 1909 como Ignacia, pero no le gustaba su nombre y eso le salvó la vida, porque cuando los falangistas fueron a buscarla dijo que era su hermana. Su militancia en la CNT fue muy activa en 1933 y 1934 y participó en los sucesos de Casas Viejas y en la huelga general de Jerez en septiembre de 1934. Formó un sindicato exclusivo de mujeres; detenida en varias ocasiones, fue condenada a prisión y luego vivió en Jerez hasta su muerte en 1973.

Pilar Paz Pasamar (marzo)

POETISA. Hija del coronel Arturo Paz Varela y de Pilar Pasamar Mingote, cantante de arias, nació el 13 de febrero de 1932. Sus primeras publicaciones, a sus 12 años, aparecen en el Ayer. Tiene entre sus profesores en Madrid a Gerardo Diego, Dámaso Alonso y frecuenta el Café Gijón, donde coincide con Miguel Delibes, Carmen Laforet y Ana Mª Matute. Destaca en la generación de los 50 y a los 18 años escribe ‘Mara’. ‘Los buenos días’ ‘Ablativo amor’ ‘Del abreviado mar’ y ‘La soledad contigo’ destacan en su obra poética.

Margarita López de Morla (abril)

TERTULIA LIBERAL. Nació en la actual plaza Rivero el 3 de julio de 1788. Estudió en Inglaterra y París y tras vivir en la calle Tornería, con la invasión francesa se trasladó a Cádiz, donde fueron notables sus tertulias, admiradas por Lord Byron y descritas por Benito Pérez Galdós en sus Episodios Nacionales. Con personalidad acusada, cultura amplia y don especial para el trato con los demás, dirigía una tertulia política de calado pese a que en aquellos días las mujeres no tenían derecho a voto y estaban excluidas de las actividades políticas oficiales.

La Paquera (mayo)

CANTAORA FLAMENCA. Francisca Méndez Garrido nació el 20 de mayo de 1934 en el barrio de San Miguel, hija del conocido gitano ‘El rubio’ y alumna del cantaor Aurelio Sellés. No pudo ir a la escuela al tener que ganarse la vida y lo hizo a través del cante flamenco. Su abuelo la llamaba ‘Paquerita’, de donde vuino su apodo artístico;en los años 40 ya era muy popular en Jerez y siendo muy joven conquistó Madrid. Ha obtenido numerosos premios y ha sido una primera figura indiscutible. Tiene una figura de bronce en su barrio.

Isabelita Ruiz (junio)

ACTRIZ Y BAILARINA. Nace el 3 de octubre de 1902 en lo que era la plaza Alfonso XII, hoy del Arenal. Nieta de Isabel Santos, otra célebre bailaora jerezana, inicia su carrera y triunfa con su hermana como ‘Las Jerezanitas’. Luego emprende su carrera en solitario y fue considerada la ‘reina de París’ por su éxito en el Teatro Olimpia. En 1981 se jubila, aunque enseña en una academia en la Tornería, y fallece en 1996 a los 93 años. Todos sus archivos materiales están en los fondos de la Biblioteca Municipal de Jerez.

María de Xerez (julio)

ESCRITORA Y PERIODISTA. Carmen Carriedo de Soto nació el 6 de noviembre de 1880 en la calle Prieta. Destacada escritora y periodista, comienza a los 38 años en El Guadalete con el seudónimo de María Xerez. Cronista de la ciudad, de sus costumbres, arte y vino, colaboró con El Correo de Andalucía, Ayer, ABC y entre sus obras destacan ‘La niña azul’, ‘Despertar’, ‘En la aldea’, ‘El castillo de Nichopa’, ‘De mi jardín’, ‘Desertar’, ‘En plena epopeya’ y ‘El ciego de San Francisco’. En la calle Bizcocheros hay, en la casa donde habitó, una placa que la recuerda.

Pilar Aranda Latorre (agosto)

BODEGUERA. Nació el 11 de julio de 1907, hija del médico y político radical republicano Fermín Aranda y de Pilar Latorre Nieto. Al fallecer su padre en 1946 se hace cargo del negocio familiar, una pequeña empresa de crianza de vinos de Jerez que había fundado su abuelo. Gracias a su fuerte carácter se ganó el respeto del sector y hasta los años 80 fue una de las pocas mujeres que desempeñó cargos gerenciales en el sector vitivinícola de Jerez, siendo recordada por los buenos vinagres a granel de sus bodegas.

Josefa de los Reyes (septiembre)

DOCTORA. Nacida en 1919, fue la primera mujer médico en Jerez. Su madre era maestra y su padre, de ascendencia gitana de la familia de los ‘Papanos’, fue catedrático de medicina. Estudió la carrera en Cádiz, donde conoció al que sería su madrido, el doctor Arcas. Cursó la especialidad de pediatría en Madrid y ejerció hasta su fallecimiento atendiendo a niños y niñas de todos los barrios de Jerez, compaginando siempre su carrera profesional con la crianza de sus siete hijos, todos universitarios.

Vicenta Guerra Carretero (octubre)

ESCRITORA Y POETISA. Nace en el barrio de Santiago en 1930. Desde muy joven despierta su vocación literaria y en 1956 aparecen sus primeras publicaciones en La Hoja del Lunes y Diario de Cádiz. Destaca por sus poemas para la infancia y ha publicado los libros ‘Algarabía. Poemas infantiles’, ‘Cascabel’ y Erre con erre’. Ha obtenido numerosos premios, ingresó en la Real Academia de San Dionisio y su principal objetivo fue que la poesía llegara a niños y niñas, dando numerosos recitales en diferentes centros educativos.

Miriam Tamayo (noviembre)

VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. Antes de Miriam hubo en Jerez dos víctimas de la violencia de género, María y una ciudadana de nacionalidad china, pero el asesinato de Miriam Tamayo causó un enorme impacto en Jerez por su juventud. A sus 22 años, con un hijo de 10 meses, su expareja puso fin a su corta vida tras asestarle varias puñaladas el 13 de junio de 2013 a plena luz del día. Tiene dedicada una plaza en el Polígono San Benito, donde vivía. Su asesino fue condenado a 18 años y 9 meses de prisión.

María Luisa Puiggener Sánchez (diciembre)

PINTORA. Nace en 1875 en la calle Lancería y fue una pintora de cuya producción destaca el lienzo ‘Escena de empeño’, fechado en 1900. Se trata de una importante figura dentro del árte de comienzos del siglo XX, como indica su presencia en numerosas exposiciones entre 1900 y 1920 pese a la oposición de los críticos de arte que no concebían que tal talento pudiera ser el de una mujer. Participó en la denominada primera Exposición de Pintura Feminista, que se celebró en Madrid en 1903.

La Agenda 2021 Tributo a las Nuestras puede solicitarse en la Delegación de Igualdad y Diversidad, siempre con cita previa contactando en el teléfono 956 14 91 23 o en el correo prensa2.syg@aytojerez.es