Mamen Sánchez sobre su discurso viral: "Me quedé bloqueada; no tenía nada preparado"

La alcaldesa, Mamen Sánchez, ha reconocido que se quedó "bloqueada" durante su intervención en la tarde del pasado sábado cuando recibió de manos de los máximos responsables del Mundial de Motociclismo un reconocimiento al Circuito de Jerez, una intervención que se ha hecho viral por redes sociales desde entonces. En el discurso, la regidora intervino en inglés, aunque acabó mezclando palabras en castellano.

La regidora, durante una recepción al alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', en el Ayuntamiento jerezano explicó que, inicialmente, no estaba previsto que fuera a intervenir en aquella entrega. "Yo iba a recoger un premio a un despacho privado; pero, sobre la marcha, el acto pasó a una sala de prensa donde iba a haber una rueda de pilotos", relató.

Tras la entrega del premio, apunta que "alguien" colocó un micrófono delante. Así, apunta: "En ese momento me desconcierto porque no estaba previsto que nadie hablara". "Me quedé absolutamente bloqueada", rememoró. Sánchez apuntó que "no tenía nada preparado" por lo que "tuve que empezar a pensar en español para hablar en inglés. Y acabé hablando en inglés, en español y hasta en alemán".

Sobre el acto señala que Dorna, la empresa que gestiona el Mundial, tampoco tenía prevista ningún tipo de intervención, por lo que señaló que acabó produciéndose "una confusión de alguien". De hecho, argumenta que, al día siguiente, se le hizo entrega del mismo reconocimiento a la Junta de Andalucía, una atención que recibió el vicepresidente autonómico, Juan Marín, sin que hubieran intervenciones.

Por ello dijo con cierta ironía: "Si hubiera tenido tiempo, me lo hubiera preparado en inglés o hasta en alemán". Finalmente, declaró que "lo importante" es el reconocimiento al Circuito de Jerez por el esfuerzo que realizó el pasado año para albergar dos grandes premios en fines de semana consecutivos. "Este circuito respira todo el año gracias a los esfuerzos de todos los jerezanos", dijo.