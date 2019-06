Miguel Arias anuncia que deja la política para cuidar de sus nietos en Jerez

El comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, ha anunciado este jueves en Bruselas su decisión de abandonar la política para volver a casa y cuidar de sus nietos cuando concluya su mandato el próximo 1 de noviembre.

"Termino el 1 de noviembre y me volveré a mi casa en Jerez, espero tener mucho tiempo para mis nietos", ha asegurado Arias en respuesta a la pregunta sobre qué hará después de su mandato en la Comisión , no sin recordar que lleva en activo en la política 38 años, "que son bastantes años".

Miguel Arias, de 69 años de edad, se estrenó en política como diputado por la provincia de Cádiz en el Parlamento andaluz en las elecciones de 1982, a las que concurrió en las listas de Alianza Popular.

El dos veces ministro de Agricultura, la primera durante el mandato de José María Aznar (2000-2004) y la segunda, en la primera legislatura de Mariano Rajoy al frente del Gobierno español (2011-2014), fue también concejal del Ayuntamiento de Jerez y candidato a su Alcaldía en los comicios de 1995 y 1999, así como diputado en el Congreso.

Abogado del Estado de formación, Arias eligió Jerez, la localidad natal de su esposa Micaela Domecq, como ciudad adoptiva y ha representado a España en el Parlamento Europeo como eurodiputado de manera sucesiva desde 1987 hasta 1999. Posteriormente, tras las elecciones europeas de 2014, fue nombrado comisario europeo de Energía y Acción por el clima.

El ex ministro y comisario europeo ha tenido que lidiar con algunas polémicas en los últimos años, como el posible conflicto de intereses por su supuesta participación en empresas petroleras, extremo que negó, asegurando que no tenía ninguna compañía petrolífera, que su mujer Micaela Domecq tenía declarados todos los bienes en España y que cuando se publicaron los papeles de Panamá verificó que la compañía estaba inactiva desde enero de 2010 y la firma autorizada de su mujer en la cuenta corriente se había cancelado en ese año.

Miguel Arias también se desmarcó de la acusación de que su esposa se había acogido a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy."Yo me casé con régimen de separación absoluta de bienes. Nunca he participado en la gestión de los bienes de mi mujer", explicó en su día el comisario europeo, quien en su día, en una de sus dos candidaturas a la Alcaldía de Jerez, llegó a afirmar que "no tengo que dar explicaciones por haberme casado con una Domecq".

El ex ministro que recorrió España comiendo chuletones en plena crisis de las vacas locas y que también es recordado por una comparecencia en el Congreso en la que aseguró que se comía los yogures caducados, tiene entre sus logros de su etapa ministerial haber conseguido 47.000 millones de euros de la PAC para España para el periodo 2014-2020, mejorar la norma sobre la calidad de los productos ibéricos, renovar el acuerdo pesquero de la UE con Marruecos y en materia de Medio Ambiente, reformar la Ley de Costas.