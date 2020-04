La alcaldesa, Mamen Sánchez, ha comparecido este miércoles ante el pleno municipal para hacer balance de gestión de las medidas adoptadas desde que se decretó el estado de alarma por la crisis del coronavirus. Así, instó a los grupos a sumarse a la elaboración del plan de reactivación económica para la ciudad, del que aún no se han concretado medidas. Asimismo, ofreció nuevas cifras del número de atendidos por parte de los servicios sociales municipales durante estos dos últimos meses.

A finales de marzo, la alcaldesa anunció la elaboración del que denominó plan de reactivación económica que ya se ha empezado a hablar con distintos sectores económicos y sociales de la ciudad. Este aún no está concretado en una serie de medidas hasta el momento, pero la regidora le ha ofrecido a los grupos a participar también a través de las comisiones de pleno, donde comentó que podrán presentar sus propuestas.

En este sentido, apeló al resto de grupos a participar en una “reconstrucción que debe unirnos” mediante “grandes acuerdos” en materia de política social, vivienda, seguridad o fiscalidad, entre otras materias. Ahora bien, instó a los grupos a plantear “medidas realizables” y que sean “competencia del Ayuntamiento. “No ofrezcamos la luna a los ciudadanos si no podemos bajarla a La Tierra”, describió.

Al igual que hiciera en anteriores comparecencias ante los medios de comunicación, volvió a asegurar que el Ayuntamiento de Jerez adoptó medidas preventivas “antes de decretarse el estado de alarma” y que se han tomado decisiones para agilizar trámites municipales, ayudar a empresas y autónomos y ejecutar obras municipales, así como que se ha pedido al Ministerio de Hacienda que deje en suspenso el plan de ajuste económico municipal para tener más margen de maniobra financiera.

También aportó algunas cifras sobre la ayuda prestada por el Ayuntamiento a familias necesitadas tales el incremento de las ayudas metálicas (se han repartido unos 685.000 euros aproximadamente desde que se decretó el estado de alarma) o la atención a unas 2.400 personas a través de las donaciones que se gestionan desde el pabellón de deportes Kiko Narváez, en La Granja.

Pidió disculpas por la falta de equipos de protección para las trabajadoras de ayuda a domicilio en los primeros días de pandemia, aunque aseguró que el servicio ya se está prestando los servicios mínimos, y destacó el acuerdo con el Obispado para atender a personas sin techo en el Hogar San Juan.

En cuanto a la oposición, el Partido Popular fue el más crítico con la gestión del gobierno municipal acusando a la alcaldesa de falta de liderazgo. El portavoz de la formación, Antonio Saldaña, le dijo a la regidora: “En esta crisis se ha vuelto a demostrar que el puesto de alcaldesa le queda grande; no es una líder”. Por ello, le reclamó que concrete las medidas municipales que pondrá en marcha ya que, “para que la gente pueda confiar en los políticos, tenemos que poner sobre la mesa las cosas que están requiriendo”. Para ello, le planteó un programa elaborado por la formación y presentado días atrás con una serie de medidas en materia social, económica y sanitaria denominado 'Plan Jerez'.

Manuel Méndez, de Ciudadanos, demandó “lealtad institucional” y colaboración entre los partidos políticos huyendo de “la demagogia y la utilización partidista”. “Esta crisis económica obliga a ponernos de acuerdo entre todos”, dijo. Por ello, abogó por participar en los órganos y mesas que se creen para abordar las medidas necesarias para la ciudad.

Por parte de Adelante Jerez participaron sus dos portavoces, Raúl Ruiz-Berdejo y Ángel Cardiel. Ruiz-Berdejo advirtió de que esta crisis ha corroborado la dependencia de la economía local del sector servicios y de la necesidad de apostar por otras alternativas como la agroindustria. En este sentido, aseguró: “Están en peligro más de 16.000 empleos”. Mientras, Ángel Cardiel que alertó de que hay en familias en Jerez “que no tienen ni un huevo para poder hacerle una tortilla a sus hijos”. Tras incidir en que "la ciudad está enferma y sin vacuna”, abogó por la unidad de acción de todos los partidos para “construir, construir y construir”.

Finalmente, Kika González, de Ganemos Jerez, fue especialmente crítica con la delegada de Acción Social, Carmen Collado. En este sentido le reprochó que no se tenga claro “qué necesidades hay en la ciudad” ya que asegura que la ayuda municipal “no está llegando a muchas familias y la cuantía no es suficiente”. “Tenemos que reforzar los servicios sociales con más trabajadores y aumentar las cuantías de las ayudas”, sentenció. González añadió: “Es una situación extraordinaria que está provocando mucho dolor y nosotras no vamos a hacer guerra partidista; queremos ponernos a trabajar para salvar a la mayor gente posible”

El primer pleno telemático

Esta ha sido la primera vez que se ha celebrado una sesión plenaria de manera telemática. La alcaldesa y los ediles del gobierno Laura Álvarez, José Antonio Díaz y Francisco Camas fueron los únicos que estuvieron de manera presencial en la Sala U del Ayuntamiento, un espacio que se utiliza habitualmente para reuniones en la zona de Alcaldía.

La sesión pudo desarrollarse mediante un software adquirido recientemente por el Ayuntamiento que fue ensayado la pasada semana. Dada la novedad, hubo algún que otra pérdida de conexión puntual que obligó a repetir una votación o la pérdida de la comunicaciòn con algunos ediles en algunos momentos. No obstante, el pleno pudo celebrarse sin incidencias.

Al inicio de la sesión se guardaron tres minutos de silencio en recuerdo de las personas fallecidas durante esta pandemia. Además, se anunció que se celebrará un acto público “cuando se recobre la normalidad”.

San Dionisio volverá a ser festivo este año

El pleno también ratificó que el 9 de octubre, festividad de San Dionisio, patrón de Jerez, vuelva a ser festivo, una propuesta que contó con la abstención de Adelante Jerez. Meses atrás se decidió que el próximo 11 de mayo fuera festivo en la ciudad al ser lunes de feria. Mientras, se mantenía el día de la patrona, la Virgen de la Merced, como feriado.

Sin embargo, al aplazarse la Feria del Caballo al mes de octubre debido a la pandemia del coronavirus, se ha optado por cambiar uno de los festivos locales y reinstaurar el día del patrón. Por lo tanto, el próximo 9 de octubre será día en rojo en el calendario de Jerez. Al día siguiente, si se mantienen los planes, se inaugurará la Feria del Caballo, aunque ya se ha anunciado que se analizará en verano la conveniencia o no de llevar a cabo esta celebración en función de las determinaciones sanitarias que imperen en ese momento.