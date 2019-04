Todos contra Camas y Mestre

El último pleno ordinario del mandato de Mamen Sánchez, celebrado este jueves en el Ayuntamiento, ha logrado algo histórico: poner en contra de una propuesta del gobierno a todos los partidos, incluido el propio PSOE que era quien, en principio, debía defenderla.

El delegado de Urbanismo, Francisco Camas, ha sido el encargado de explicar los detalles de la aprobación inicial de una modificación puntual del PGOU sobre suelo no urbanizable. Según dijo el edil, la finalidad de este cambio no es otro que “mejorar en lo posible la necesaria armonización y el equilibrio entre el desarrollo de actividades económicas y dotacionales y la protección de los valores medioambientales presentes en determinados suelos no urbanizables, que han sido considerados por el Plan General dignos de especial protección”.

La explicación de Camas ha causado el enfado de todos los partidos de la oposición que han lamentado que una modificación “de tanto calado”, que afecta a suelos de especial protección, fuese llevada “al último pleno de la legislatura”. “No son las formas”, han coincidido en señalar PP, Ganemos, Cs e IU, lamentando que “no se haya hecho nada en cuatro años y se presente hoy de forma atropellada” y “sin acuerdo” con el resto de grupos políticos. “Le podemos dar una lista de asuntos más importantes”, le han recriminado desde la oposición.

Tales fueron las críticas de Raúl Ruiz-Berdejo (IU), Carlos Pérez (Cs), Santiago Sánchez (Ganemos) y Antonio Saldaña (PP), que la alcaldesa Mamen Sánchez ha decidido intervenir retirando el asunto del orden del día. “Voy a decir una cosa y lo he advertido varias veces. Lamento mucho, lo voy a decir públicamente porque se lo he dicho en privado y se lo acabo de decir a los técnicos de Urbanismo, que en temas tan sensibles como estos no se haya convocado a la oposición. Tendrá que reconocer, señor Camas, si usted ha tenido reuniones con los grupos o no porque yo se lo estoy preguntando también a los técnicos. Creo que en muchas delegaciones demostramos cómo estamos trabajando y lamento mucho de verdad si este tema no se ha entendido”.

“Creo que se merece, como trabajamos en muchos otros temas, que cuando hay dudas se expliquen, porque no pasa absolutamente nada y para eso tenemos un equipo magnífico en este Ayuntamiento de técnicos para que le puedan preguntar todas las preguntas oportunas”, dijo. A pesar de que la regidora ha justificado la propuesta, al ser una petición “de personas que tienen bodegas en las viñas y de otros agentes también con el objetivo es motivar la actividad económica”, no ha dudado en recalcar, ante el asombro de toda la Corporación, que “entiendo y soy la primera que no votaría si tuviese la más mínima duda sobre por qué viene motivado”. Por ello, ha anunciado la convocatoria de una próxima reunión entre los sectores demandantes, los técnicos y los grupos políticos.

“No es que no lo hayamos entendido, pero tenemos la sensación de que se nos ha intentado colar”, ha recalcado, sin embargo, Ruiz-Berdejo. En este sentido, ha aclarado que “se nos habla de la extracción de áridos en suelos de especial protección y nos parece muy bien que haya una demanda empresarial, pero ese suelo es no urbanizable de especial protección en el PGOU y no por casualidad. Las circunstancias no han cambiado en estos diez años, no ha dejado de ser el suelo que está al lado del río y ni muchísimo menos está justificado”. De hecho, ha recalcado que, según el estudio ambiental de la Junta, la modificación “es arbitraria y responde a meros intereses empresariales de la actividad minera, no está justificada”.

“Señor Camas, después de la bronca que le han echado ha tenido usted suerte de que las listas se hayan presentado el día 22 porque lo mismo hasta lo quitan de la lista por lo que ha hecho. Lo mismo tiene también la suerte de que lo recogen en otro partido, en Cs que es el que está recogiendo a todos los que están cabreados de los partidos”, ironizó Saldaña, aplaudiendo también la iniciativa de Sánchez de retirar la iniciativa del orden del día.

Centro Tecnológico del Motor

Tras este accidentado primer debate, la Corporación ha aprobado este jueves por unanimidad una proposición de PSOE e IU para instar a la Junta a “la elaboración del informe jurídico que avale la firma del protocolo de actuación y desarrolle el posterior convenio para que traspase los cinco millones de euros a Cirjesa para que el Ayuntamiento pueda continuar con el normal desarrollo del proyecto de Centro Tecnológico del Motor”; así como trasladar a la Unión Europea y al Gobierno de España “la preocupación del Ayuntamiento ante la pérdida injustificada del proyecto del El proyecto del Centro Tecnológico y de Innovación del Motor y de la inversión de cinco millones de euros”. La proposición ha incluido una enmienda de Ganemos para sumar al proyecto terrenos adyacentes para aparcamiento, y una enmienda del PP para pedir la coordinación entre la Junta y el Ayuntamiento a favor del proyecto.

El acuerdo para aprobar esta propuesta no ha evitado, sin embargo, que se reavive la reciente polémica sobre este proyecto tras decir hace varias semanas la delegada del Gobierno en Cádiz, Ana Mestre, que estaba “en peligro” por la gestión anterior del PSOE y desmentirlo, posteriormente, el Gobierno central. Este ha sido el motivo por el que Espinar, por el PP, y Mamen Sánchez y Santiago Galván, por PSOE, se han enfrascado en una guerra de reproches pidiendo incluso la dimisión de Mestre. Una actitud ante la que el portavoz de Ganemos, Santiago Sánchez, ha tenido que recordar en varias ocasiones que el “tenemos un mandato del Consejo Local del Motor de que todo el mundo apoye este proyecto más allá de la guerra partidista”.

“Me encanta que Galván reconozca que el PSOE lo podía haber hecho mejor y me encanta que el representante del PP en el Consejo del Motor diga ‘es que la señora Mestre ha metido la pata hasta el fondo’, pero me encantaría escucharlo aquí también”, ha recalcado Santiago Sánchez, poco antes de que todo los partidos aprobasen la propuesta por unanimidad.

Museo del Flamenco y CADF

Por otra parte, el gobierno local también ha logrado sacar adelante y, además, por unanimidad, la cesión gratuita a favor de la Junta de fincas de titularidad municipal para la construcción e implantación del Museo del Flamenco y del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco. Tal como han detallado desde el ejecutivo local, la aprobación definitiva de la cesión se produce tras cumplir con el trámite de información pública del expediente, en el cual no se ha recibido ninguna alegación. “El acuerdo de inicio de expediente fue notificado en su día a la Junta al objeto de que pudiera formular cuantas consideraciones estimara, sin que se hayan recibido alegaciones al respecto”, han dicho.

A pesar del apoyo, la oposición casi al completo le ha recordado al gobierno local que respalda el proyecto del Museo del Flamenco pero no así el traslado del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco. En este punto, la alcaldesa ha aclarado que “será el Gobierno de la Junta el que decida qué va a hacer con el CADF”.