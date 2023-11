Sueño y necesidad

Sí, un romance; eso es para mí la enseñanza. Mirar a tu alrededor y preguntarte qué puedes aportar. Mirarte con compasión y entender en qué debes mejorar para poder ofrecer lo mejor de tí. Amor incondicional y vocación. Los dos ingredientes imprescindibles en la docencia y en el arte, que bien valdrían como subtítulo del proyecto que está a punto de ver la luz: ‘Romance de las Sombras y el artista’.

Un ballet, por etiquetarlo dentro de una terminología popular, que transita por los procesos creativos de los artistas y en especial, por los de Picasso y Lorca; que, por otro lado, no difieren mucho de las vicisitudes que pasamos cualquier ser humano en nuestro proceso madurativo. A la pregunta de: ¿qué es el “Romance de las Sombras y el Artista”? Siempre resuena en mí esta frase: es un sueño que nace de una necesidad.

Aunque desde mi centro de trabajo, el conservatorio profesional de música Joaquín Villatoro, hace ya muchos años que se abrió un camino en pos de una enseñanza integral de calidad y a favor de la apertura del centro a nuestra ciudad, no se puede obviar que en los conservatorios de música llevamos procesos metodológicos más lentos que en el resto de centro educativos, a pesar, y contradictoriamente, de que compartimos alumnado. Ésto es un hecho, y no tendría por qué ser necesariamente perjudicial, ya que los músicos tenemos nuestras propias metodologías musicales (Willems, Suzuki, etc.), además de que Beethoven o Falla siguen al pie del cañón enseñándonos y fascinándonos. Aún así, la realidad es que a pesar de que en las últimas décadas han aparecido sistemas como Flipped Clasroom, la gamificación o learning by doing y que ya ha pasado el margen suficiente de tiempo para demostrar y consolidar sus beneficios, nos sigue costando ser adaptativos e innovadores. Tomándole la palabra a Lorca (Charla sobre el teatro, 1935): “Para los artistas, en vez de homenajes yo organizaría ataques y desafíos”, decidimos emprender rumbo hacia la metodología ABP (metodología basada en proyectos), cuya cúspide es la fabricación de un producto común, interdisciplinar, con trabajo colaborativo entre profesorado y alumnado, asumiendo la transformación de los espacios y la creación de nuevos roles profesionales. ¿Igual nos hemos tomado a Lorca demasiado en serio?

Así nació el proyecto global “Pablo y Federico en vanguardia; Lorca y Picasso en el S.XXI” con sus dos pilares: por un lado, la transformación del C.P.M Joaquín Villatoro como espacio expositivo donde dar visibilidad, entre otros, al trabajo de los centros educativos, con la intención de transformar dichos estímulos en música; y, por otro, la coproducción del ballet “Romance de las Sombras y el Artista”, del que solamente me queda mostrar mi agradecimiento y admiración a todo el equipo participante, y muy especialmente a César Déneken a lomos de su Jinete Verde. ¡Os esperamos en el viaje transformador del ‘Romance de las Sombras y el Artista’!