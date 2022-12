Vecinos de Magallanes también piden una solución para cruzar la carretera

Vecinos de Magallanes, barriada entre La Barca de la Florida y La Guareña, también padecen el mismo problema que Cuartillos y los vecinos tienen que cruzar la carretera para llegar a la parada del autobús, circunstancia que se agrava en el caso de los escolares a horas tempranas y con escasa o nula visibilidad -a horas tempranas de noche-, a lo que se une la velocidad de los vehículos que transitan por la carretera y la falta de señalización.

"No hay ni pasos de cebra y hay informes de la Guardia Civil diciendo que está prohibido cruzar la carretera, pero que nos den una solución", piden los vecinos, "hartos de protestar sin que nadie nos haga caso. Aquí no hay ni marquesinas ni señalización en la parada del autobús, rezamos todas las mañanas para que a los niños no les pase nada cuando van a coger el autobús".

El problema se agrava en Magallanes Bajo, donde han quitado la parada de autobús y los niños tienen que ir andando hasta Magallanes Alto -a unos tres kilómetros- por el arcén y cruzar la carretera para coger el autobús hacia La Barca, tanto los alumnos del colegio como los del instituto.

Los vecinos de Magallanes han enviado informes a Educación, informes de la Guardia Civil de Tráfico, han recogido firmas y "todos los pasos que nos pidieron los hicimos; hasta vídeos para demostrar que lo que pedimos es un necesidad, no un capricho", pero lamentan que la administración siga sin hacerles caso.

Recuerdan en Magallanes que en un pleno del Ayuntamiento de Jerez todos los políticos, al ver los informes y la problemática, se mostraron a favor de que el autobús pudiese acceder por una vía secundaria que no se utiliza, pero tampoco ha habido avances en ese sentido.