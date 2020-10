No habrá bola de Navidad en plaza Belén este año

La plaza Belén no tendrá este año la bola de Navidad que tanto éxito tuvo en navidades anteriores. La necesidad y obligación de mantener la distancia social para evitar contagios de coronavirus ha motivado la decisión del Ayuntamiento, que en su lugar reforzará la iluminación de enclaves céntricos como la plaza del Arenal, cuya instalación ya ha comenzado.

Mamen Sánchez ha explicado esta mañana que "no va a haber bola de Navidad este año para no tener aglomeraciones de gente, por lo tanto la Plaza Belén no va estar este año iluminada y en su lugar vamos a reforzar la plaza del Arenal con más alumbrado". La alcaldesa añadía que la instalación de la iluminación navideña ya ha comenzado porque "fue una petición de la empresa para no dejar trabajadores parados, como a muchos otros Ayuntamientos. No sabemos cómo vamos a estar en esas fechas pero por lo menos tenemos que alentar a la compra con el alumbrado de Navidad".