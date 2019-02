Las dudas se ciernen sobre el proyecto de Museo del Flamenco de Andalucía en la plaza Belén. En una comparecencia en el Parlamento andaluz de la nueva consejera de Cultura, Patricia del Pozo, realizada en la tarde de este martes ha advertido de que se han detectado problemas en la tramitación administrativa por lo que acusó a su predecesor en el cargo, el socialista Miguel Ángel Vázquez, de haber incurrido en “deslealtad institucional”.

La titular de la Consejería mostró su "preocupación" por este proyecto ya que aseguró que el Gobierno socialista dejó un expediente con “situaciones administrativas complicadas”. Ahora bien, incidió en que el proyecto se ejecutará ya que “es bueno para esta tierra”, aunque no llegó a dar plazos en su intervención.

Así, alertó de que la Junta firmó con el Ayuntamiento el convenio para la ejecución de este equipamiento el pasado mes de diciembre, una rúbrica que se hizo “sin un informe de la asesoría jurídica”, una circunstancia que, a su entender, podría poner en riesgo los fondos europeos con los que se pretende construir—procederá de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) de la provincia—. De hecho, advirtió de que este acto no debería haberse realizado pues ya entonces el gobierno autonómico estaba en funciones, motivo por el que la asesoría jurídica se negó a informar, y en él se concretaban una serie de "compromisos presupuestarios" que, a su entender, un ejecutivo no podía hacer. Sin embargo, la rúbrica entre el ex consejero y la alcaldesa se realizó el 10 de diciembre.

El asunto se llevó a la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico celebrada en la tarde de este martes por parte de la parlamentaria socialista Araceli Maese, quien reclamó que el nuevo ejecutivo autonómico aclarase qué va a hacer con el Museo del Flamenco de Andalucía. En este sentido recordó que el candidato del PP a la Alcaldía de Jerez, Antonio Saldaña, ya anunció tiempo atrás que se iba a modificar el proyecto si los populares accedían a gobernar en la Junta.

Sin embargo, semanas atrás, la delegada del Gobierno de la Junta en la provincia, Ana Mestre, señaló que el Museo se mantendría en la plaza Belén, aunque no aclaró qué pasaría con el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco (CADF), ubicado actualmente en la plaza San Juan.

Sobre este asunto, Patricia del Pozo señaló: “Estoy preocupada con este tema, no tanto con la ubicación o la disponibilidad presupuestaria sino otras cosas más complicadas”. Entre ellas apuntó la ausencia de un informe jurídico que avalara el convenio firmado con el Ayuntamiento pues este servicio, según la consejera, se negó a elaborarlo mientras no hubiera un nuevo gobierno.

En este tiempo que el gobierno socialista estuvo en funciones, incluso, se llegó a conceder una prórroga a la Delegación de Urbanismo para entregar el proyecto de obras con el diseño del futuro equipamiento museístico. Asimismo, advirtió de que las fincas que el Ayuntamiento cederá a la Junta junto al antiguo Zoco de Artesanía de la plaza Peones cuentan “con cargas”. En

Además, Del Pozo afirmó que el proyecto contó con “cierta contestación social” ya que aseguró que en su redacción “no se contó con determinados agentes y personas implicadas en el mundo del flamenco como peñas, expertos universitarios y artistas”. “Cuando algo nace sin consenso pueden ocurrir estas cosas”, añadió.

Ahora bien, la consejera se apresuró a garantizar la ejecución del proyecto. “No voy a condicionar un proyecto bueno para esta tierra por cuestiones partidistas. El Museo del Flamenco es bueno, es un buen proyecto, es precioso y tiene respaldo presupuestario. Es bueno para Jerez”, sentenció.

Según el convenio firmado entre Junta y Ayuntamiento en diciembre, ambas administraciones trabajarían para que el Museo del Flamenco de Andalucía abriese sus puertas en 2022, aunque se esperaba iniciar las obras a lo largo de este año.