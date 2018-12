¿Qué pasará con el Museo del Flamenco?

La incertidumbre que hay a día de hoy sobre el próximo gobierno de la Junta de Andalucía tiene un daño colateral, el Museo del Flamenco de Andalucía. El organismo autonómico ha apostado por instalarlo en el Zoco de Artesanía e inmuebles aledaños y complementarlo con un espacio específico dedicado a Lola Flores en la Nave del Aceite. Sin embargo el PP ya anuncia que, en el momento que entre en el gobierno autonómico, modificará el proyecto.

Los populares ven bien destinar el Zoco como futuro museo pero no así el traslado del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco a este nuevo emplazamiento. Además, plantea que el museo dedicado a Lola Flores se ubique en el barrio donde nació, San Miguel. Por lo tanto, si finalmente el PP accede al Gobierno de la Junta, el Partido Popular ya ha anunciado que modificará la propuesta.

Esta diferencia de concepto volvió a verse en el pleno celebrado este miércoles donde se aprobó la cesión gratuita a la Junta del Zoco de Artesanía, que está cerrado desde finales de verano, y de unos inmuebles adyacentes. La propuesta contó con la abstención del Partido Popular, formación que reiteró su posicionamiento y dejó entrever que, si acaba gobernando la Junta, modificará el proyecto.

Así, mientras no está claro qué proyecto acabará ejecutándose, los trámites administrativos previos siguen su curso con el acuerdo del pleno municipal. Oficialmente, las fincas del Ayuntamiento que pasarán al organismo autonómico son las situadas en las calles Doctor Lillo 8 duplicado; Doctor Lillo 8; Rompechapines 1; Rompechapines 3 y Rompechapines 5; Doctor Lillo 8 Triplicado; Doctor Lillo 10; Barrancos 6 y 8; Cl. Doctor Lillo 3 y Doctor Lillo 4. Ahora se inicia un expediente administrativo que debe someterse a información pública para la presentación de alegaciones. En el caso de que no haya reclamaciones, no será necesaria una nueva aprobación por parte de la corporación.

Terminado este expediente por parte del Ayuntamiento, la administración autonómica debe iniciar el suyo para aceptar la cesión que le ofrece el Ayuntamiento, que tendría que culmimar con un acuerdo del Consejo de Gobierno en el que se debe de aceptar los bienes inmuebles ofrecidos. Esta decisión la debe adoptar el futuro ejecutivo andaluz y es ahí donde empezará a verse si hay o no cambio de criterio por parte del organismo autonómico.

El proyecto cuenta ya con consignación presupuestaria. Así, en los presupuestos de este año hay una primera partida de 1,5 millones que debería complementarse en el siguiente ejercicio con un importe superior para poder ejecutar las obras. El pasado mes de julio, se presentó el proyecto básico en un acto en el que estuvo el consejero de Cultura de la Junta, Miguel Ángel Vázquez. En él se anunció que las obras podrían iniciarse a mediados del año próximo.

Pero tras el pleno el PP emitió un comunicado donde su candidato, Antonio Saldaña, insiste en que la propuesta de la Junta no cuenta con el respaldo de “peñas y artistas”, colectivos que, a su juicio, no han sido tenidos en cuenta a la hora de diseñar el proyecto por parte del organismo autonómico.

Por ello apunta que si finalmente el PP accede al Gobierno de la Junta de Andalucía, “Juanma Moreno sí sabrá escuchar a vecinos, peñas, artistas y jerezanos y devolverá a su barrio a la genial artista jerezana”.