"Manuel Perera o yo podríamos ir al Juzgado pero no quiero hacerle daño"

–¿Cómo conoció a Manuel Perera?

–Por una llamada telefónica en el programa de Moles, por el accidente de tráfico. Un muchacho sin picadores que viene de un bolsín taurino y tiene un gravísimo accidente de tráfico. Me preocupo por su estado, le pongo a mis médicos, al doctor García perla y equipo, hablé con su familia y les ayudé. Luego me dio las gracias y me contaba de su reaparición y cuando toreaba. Le seguí la pista, me gustaban sus cualidades.

–Y vino el apoderamiento

–Me dice que le habían ofrecido el debut con picadores en Olivenza, que estaba sin apoderado y que si le podía buscar a alguien que le ayudara. Me ilusionaba su concepto pero no tenía intención de apoderarlo. Total. que de acompañarlo al campo y verle las cualidades, un día a un sitio y otro día a otro, era casi mi obligación, como torero que le debe mucho al toreo y confía en la juventud, ayudar a un joven con cualidades. Le dije que lo apoderaría y dimos la noticia.

–¿Cómo terminaron?

–Rompemos porque después de la alternativa, donde no pasó nada, veo que las cosas le iban a venir un poquito complicadas. Le planteo una temporada de ocho o diez corridas de toros medianamente potables para que triunfara y estuviera con confianza. El pensaba todo lo contrario, quería matar la de Miura en Sanlúcar o confirmar del tirón en Madrid. No me parecía apropiado para un chaval tan nuevo, que estaba fresco. Como apoderado pensaba un mejor camino: ocho o diez corridas que fueran las mejores para su carrera y quedar por encima siempre. Eso creó una discrepancia, una tirantez y una frialdad que me hizo dar un paso atrás: mira ese no es el camino y si no tienes confianza cógelo tú solo y que te apodere alguien, pero yo no lo sigo.

–Y llegan esas graves acusaciones: que le ha vaciado la cuenta y maltrato psicológico

–Una situación desagradable, que no me esperaba. Son acusaciones delictivas y dañinas porque atentan a mi honorabilidad, honradez y trayectoria profesional y personal. No se han contrastado esas declaraciones y no me puedo cruzar de brazos y quiero demostrar con documentos y extractos de cuentas los movimientos bancarios de los que habla.

–Que la ha vaciado la cuenta

–Liquidé a su favor 27.000 Euros. Y eso se debe a que nunca le cobré una comisión porque tuvo la ayuda de amigos míos que por ejemplo han pagado hoteles, o como Solera Motor que le cedió una furgoneta para la temporada. O amigos en los portales taurinos, o toros que ha matado en el campo. En la novillada de su pueblo, Villanueva del Fresno, mató seis novillos que me regalaron y colaboró Canal Extremadura, se pagó todo, se dio un donativo a la Asociación de Alzheimer y le dejé a él 9.000 euros en su cuenta. Jamás le he tocado un euro de su cuenta, está demostrado por la documentación bancaria que ese dinero lo retira el. No puedo manipular cuentas bancarias.

–Raro es que en estos tiempos oiga uno que le queda dinero a un novillero

–Dinero que ganó el en una temporada brillante. Desde aquel percance grave en Vistalegre reapareció y todas las tardes daba un toque de atención en todas las plazas. Hizo una gran campaña y le pude hacer muchas novilladas con la exigencia que yo podía como apoderado: novilladas de mayor calidad y que el tuviera también alguna rentabilidad para que, hasta cobrando los gastos, siempre le quedara un dinero. Le ha quedado dinero por su esfuerzo, pero que no haya comisiones y se ahorren gastos también contribuye a que le quedara ese dinero.

–¿Y lo del maltrato psicológico?

–El torero se rige por unas normas, por una disciplina que requiere esfuerzo y sacrificio. No sé si soy de otra generación o lo llevaba dentro, pero supe rápidamente lo que requiere esta profesión. No hizo falta que nadie me lo inculcara. A lo mejor me equivocado en transmitirle la dureza de la profesión, pero eran las armas que tenía para llevarlo a la cima y cuando me hizo caso no falló. Tarde a tarde el tío a hombros, revelación de la temporada, líder del escalafón y alternativa en la Feria de Sevilla con figuras. Si un chaval tiene claro que ese esfuerzo y sacrificio, no le compensa delante el toro, le aconsejaría que se quitara. Jamás le exigí algo que yo no hubiera hecho ni que no fuera factible y favorable para su trayectoria. Mi generación es la de la escuela del maestro Rafael Ortega, de Luis Parra y figuras que se exigían mucho como dábamos, Gallofo, Ruiz Miguel, Manzanares... Fueron mi fuente.

–¿Y cómo acaba esto?

–Esto es por un calentamiento de alguien que ha llevado al chaval a dar este paso. El o yo podríamos ir al Juzgado y me lo han aconsejado, pero no quiero hacerle daño solo que reconduzca su cabeza y se centre en ser figura del toreo. Ha sido doloroso para mi y mi familia porque en la pandemia vivió en casa como un hijo más. Agradezco el apoyo a todo el toreo, de los que me conocen tras una trayectoria de 29 años de matador y 40 años de dedicación, pero no quiero dejar esto así como así porque tengo testimonios que avalan mi veracidad y cuando uno tiene la verdad, tienen que contarla y merezco que se oiga mi versión.