La Escuela Oficial de Idiomas de Jerez abre el periodo de preinscripción para el curso 25/26

La Escuela Oficial de Idiomas de Jerez ha abierto este jueves 1 de mayo el plazo de preinscripción para toda su oferta formativa del curso 25/26 (inglés, Francés, Alemán, Español como Lengua Extranjera y CAPE NI B2 Inglés), un periodo que permanecerá abierto hasta el próximo 20 de mayo.

Hay que recordar que la Escuela Oficial de Idiomas de Jerez ofrece plazas, en modalidad presencial, en Alemán, desde A1 a B2 (horario de tarde); en Francés, desde A1 a C1 (horario de tarde); y en Inglés, desde A1 a C2 (horario de mañana y tarde). Como novedad, este curso 25-26 se empieza a impartir el Nivel Intermedio B1 de Español como Lengua Extranjera en la modalidad presencial y en horario de tarde, de forma que quienes lo deseen podrán certificar dicho nivel. En la web de EOI Jerez se ofrece información completa de esta modalidad: https://www.eoijerez.com/presencial.

Su oferta educativa incluye además la modalidad semipresencial en horario de tarde para Francés (A1 y A2) e Inglés (desde A1 hasta C1). En la web de EOI Jerez se ofrece una guía con información completa de esta modalidad para poder conocer su funcionamiento; https://www.eoijerez.com/semipresencial.

Con respecto a Español como Lengua Extranjera, las personas que no hayan realizado el primer curso pero tengan conocimientos del idioma podrán optar a la Prueba de Nivel (PIC) que se celebra a finales de junio en horario de tarde (la fecha exacta se publicará en breve en la web y redes sociales del centro) y, una vez superada, acceder así al segundo curso (A2) o tercer curso (B1). Para ello deben presentar la preinscripción para el primer curso y señalar la casilla de prueba de nivel.

En cuanto al CAPE (Curso para la actualización, perfeccionamiento y especialización de competencias en idiomas en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía) EOI Jerez tiene preautorizado un curso de Actualización Lingüística NI B2 de inglés. Para que sea autorizado finalmente se necesita un mínimo de 15 personas preinscritas. Este curso es compatible con el B2 en modalidad oficial, pero con la diferencia que no se realizan exámenes ni evaluación continua, aunque sí se cuenta con una retroalimentación del tutor/de la tutora. Otra ventaja es que se puede obtener un certificado de aprovechamiento sin tener la presión de los exámenes. Para acceder a este curso CAPE el requisito es haber promocionado/ certificado B2 o bien ingresar por prueba de nivel que se celebra a finales de junio. No se debe confundir con un Curso de Actualización Lingüística (CAL), ya que este curso está abierto a todo el alumnado ordinario.

Se recuerda que se puede encontrar toda la información sobre el proceso de admisión en la web de EOI Jerez: https://www.eoijerez.com/preincripcion-preinscription-25-26/ , tanto en español como en inglés. Igualmente, se puede encontrar información actualizada de todos los procesos y modalidades en sus redes sociales: Facebook e Instagram.

La Escuela Oficial de Idiomas de Jerez es un centro público para la enseñanza de idiomas dependiente de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP donde cada año más de 1300 estudiantes reciben clases dinámicas y especializadas por un coste inferior a 80 euros al año y en pleno centro de la ciudad. Además, hay que tener en cuenta que la validez de las titulaciones de Escuela Oficial de Idiomas está reconocida en muchos procesos selectivos públicos en todo el territorio nacional.