Qué hacer en Jerez este Puente de Andalucía: música, cultura y actividades infantiles

Festival de Jerez

El Festival de Jerez sigue este fin de semana adelante con sus espectáculos y, entre este jueves y el domingo, tiene programados una quincena de actuaciones, entre las que destacan, Manuela Carrasco Hija, María José Franco, Manuel Liñán y Eduardo Guerrero. En el siguiente enlace tiene disponible toda la programación del evento.

Exposición 'Voces del pasado. Jerez y su herencia militar'

Los Claustros de Santo Domingo de Jerez inauguraron este pasado miércoles la exposición 'Voces del pasado. Jerez y su herencia militar' que organiza la Asociación de Veteranos Artilleros Españoles (A.V.A.E.) por el 10 aniversario de su fundación. La muestra cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez y de la delegación de Cultura, Fiestas y Patrimonio Histórico y Capitalidad Cultural. La exposición estará abierta hasta el próximo miércoles 26 de marzo con el siguiente horario de visitas: Horario de visitas: De martes a viernes, de 10.30 a 13.30 horas y de 18 a 21 horas. Sábados: de 10 a 13.45 horas. Domingos, festivos y lunes: cerrado Entrada libre hasta completar aforo.

Jornada de Puertas Abiertas en el Museo Arqueológico

El Museo Arqueológico de Jerez celebra una jornada de puertas abiertas este viernes 28 de febrero por el Día de Andalucía. La pinacoteca abrirá de 09:00 a 15:00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

Marcha solidaria

Varias entidades y colectivos de la ciudad convocan una marcha solidaria este viernes 28 de febrero en Jerez por el Día Mundial de las Enfermedades Raras para dar visibilidad y apoyo a todas las personas afectadas. La manifestación comenzará a las 11:30 horas desde la Rotonda de los Casinos. "No faltes, os necesitamos", señalan los organizadores a toda la ciudadanía en general.

Cartel de Semana Santa del Barrio de San Miguel

La Asociación de Vecinos Cruz Vieja Barrio de San Miguel presenta el cartel de la Semana Santa en Miguel 2025 dedicado a la Hermandad del Santo Crucifijo. El acto se celebrará este viernes 28 de febrero a las 20:00 horas de la tarde en la sede de la cofradía en la calle San Miguel,15. La entrada es libre hasta completar aforo y se servirá un jerez de honor.

Día de Andalucía en el Jerez Rural

Varias pedanías de Jerez han programado diversas actividades este viernes para celebrar la jornada festiva del 28F por el Día de Andalucía. Por ejemplo, La Barca de la Florida acoge actividades previstas para todas las edades y durante buena parte de la jornada. Aquí, puedes consultar la programación completa. San Isidro del Guadalete es otra localidad pedánea que se suma a la fiesta con pruebas deportivas y actividades infantiles y musicales. Aquí está el listado completo de actos.

Flamenco en la calle y actividades infantiles

Centro Comercial Abierto Jerez Acoje ha organizado para este sábado día 1 una doble actividad en sendos espacios del casco histórico. Por un lado, en la calle Doña Blanca se celebrará un espectáculo flamenco a partir del mediodía a cargo de Camilo Garidou y, por otro, la plaza de las Angustias acogerá también desde las 12:00 actividades infantiles con cuentos y pintacaras.

Presentación del libro 'Pellizco y Compás'

La Peña Flamenca Buena Gente (Plaza Basurto,7) acoge este sábado 1 de marzo a las 13:30 horas la presentación libro 'Pellizco y Compás' de la autora Paqui Moreno y lanzado por la editorial Peripecias Libros. Paqui Moreno debuta con este libro en el que refleja la profundidad y la pasión del flamenco a través de unas letras que evocan intensas emociones vinculadas al amor, la soledad y el desengaño. Un viaje cargado de dulzura y sufrimiento, donde los recuerdos y los anhelos se entrelazan en un escenario de vibrante sinceridad. "Este libro se mueve entre imágenes sensoriales y metáforas que capturan la esencia del cante flamenco y su capacidad de tocar el alma", destacan desde Peripecias Libros.

Concierto en Motoclub Cherokee

La sede de Motoclub Cherokee en Jerez de la Frontera acogerá el concierto de la banda sueca Gin Lady este sábado 1 de marzo, tercera fecha de la gira de presentación en España de su nuevo disco 'Before the dawn of time' y será la segunda ocasión que actúen en la ciudad tras una primera vez "con lleno absoluto". Gin Lady son un cuarteto sueco formado por Magnus Kärnebro, a la guitarra rítmica y voz principal, Johnny Stenberg, a la guitarra solista, Anthon Johansson, la bajo y teclados y Fredrik Normark, a la percusión y batería.

La hora del inicio de la actuación está prevista a las 22:30 horas y las entradas se pueden adquirir previamente en la tienda de discos Malamúsica de Jerez y en la tienda Lisergia Grow Shop en Sanlúcar y la venta online a través de www.hfmncrew.cat y en la página web de mutick por un precio de 20 euros más 2,4 euros por gastos de gestión

Conciertos en Plaza Canterbury

El pub Plaza Canterbury ha ampliado el número de conciertos que suele ofrecer en un fin de semana corriente por el Puente de Andalucía. Aprovechando que el viernes es festivo por el 28F, el establecimiento programa actuaciones en directo entre el jueves 27 y el sábado 1 de marzo. Jueves 27: 23:00 horas Yohan & Monkeys Viernes 28: 18:00 Los Hombres de papel 23:00 horas Los Four Fiestas Sábado 1 de marzo: 18:00 horas Los Búhos 23:00 horas North West Band. La entrada a los espectáculos es gratuita hasta completar aforo.