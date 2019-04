El consejero de Economía, Rogelio Velasco, ha asegurado que su departamento sigue trabajando “intensamente” para evitar que Jerez pierda los cinco millones de euros que estaban previstos para el Centro de Innovación del Motor, una inversión que no podrá ejecutarse, tal y como sostiene la Junta desde hace más de un mes, al no contar con un proyecto que permita desarrollarlo dentro de los plazos que marcan los fondos europeos procedentes de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI).

En una comparecencia en el Parlamento andaluz celebrada el lunes, el responsable de la Consejería de Economía insistió en los “retrasos” que ha sufrido el proyecto durante la etapa de Gobierno autonómica socialista. Velasco, responsable de la Consejería de la que depende la gestión de los fondos europeos, hizo un recorrido por los “hitos cronológicos” de este proyecto señalando que, desde la aprobación por parte de la Consejería de Presidencia del plan director del Centro del Motor en diciembre de 2016, “los avances en la tramitación del proyecto fueron escasos”.

Así mencionó la tramitación para modificar la calificación urbanística de los suelos donde se proyectaba este vivero de empresas o la intención inicial de que la actuación fuera ejecutada por la Agencia Idea y su posterior descarte.

Entre las carencias de la tramitación, Rogelio Velasco mencionó que, aunque el proyecto fue aprobado por la comisión de participación de la ITI, no llegó nunca a la de seguimiento, que debería haberle dado el visto bueno definitivo puesto que la inversión “nunca llegó a contar con el alta” en la Dirección General de Fondos Europeos.

En este sentido, el consejero de Economía aseguró que, al llegar al Gobierno de la Junta, se encontraron con un proyecto “sin modelo de gestión, sin estar dado de alta en la Dirección General de Fondos Europeos y sin que la Secretaría General de Innovación de la Junta planteara una alternativa viable”. El gobierno local, en cambio, ha sostenido que las elecciones autonómicas impidieron que pudiera firmarse un protocolo entre la Junta y el Ayuntamiento para que Cirjesa, la empresa que gestiona el circuito de velocidad, se hiciera cargo del diseño y ejecución del vivero de empresas.

Ahora bien, el máximo responsable de la Consejería de Economía aseguró que su departamento le ofrece al Ayuntamiento “todas las facilidades posibles” y que está “haciendo todo lo posible” para que “puedan desarrollarse proyectos que repercutan en la mejora de la ciudad y de la provincia de Cádiz”. Semanas atrás, la Delegación del Gobierno planteó como alternativa un proyecto de utilización de energías renovables en el circuito de velocidad.

La comparecencia del consejero fue a petición de la parlamentaria socialista Noelia Ruiz quien aseguró que su formación “no va a consentir que se pierda el proyecto”. En este sentido, insistió en los argumentos esgrimidos tanto por el gobierno local como por responsables del Ministerio de Hacienda que insisten en que el proyecto está en plazo para ejecutarse con fondos europeos.

“El PSOE no va a consentir que se pierda el proyecto”, sentenció. La representante socialista aseguró que no hay un “motivo técnico” que impida poder ejecutar este proyecto sino que es una decisión “política” por lo que demandó a la Junta de Andalucía “lealtad institucional”.

Esta afirmación fue negada por el consejero quien se mostró crítico con la gestión que realizó el gobierno socialista con este proyecto. “¿Cómo puede decir que no es un tema técnico? No se había hecho nada, [...], no fueron diligentes con este proyecto”, aseveró.