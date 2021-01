Los trabajadores de Holcim dejan de hacer horas extraordinarias

Los trabajadores de la fábrica de Holcim (Lafarge Holcim) en Jerez han celebrado esta mañana una asamblea puertas del centro de trabajo con todos los trabajadores para mantener la unión del colectivo tras el anuncio del ERE extintivo, anunciado días atrás por la compañía al comité de empresa, y han comunicado a la dirección de la fábrica que van a dejar de hacer horas extraordinarias.

Juan Lozano, presidente del comité de empresa, explica que "vamos a hacer nuestra jornada laboral normal pero horas extraordinarias no porque evidentemente si esto" -la decisión de la empresa de aplicar un ERE- "es por poca producción, no vamos a estar trabajando horas extra, es un contrasentido".

El anuncio llegó tras la asamblea de esta mañana, de media hora de duración, concentración con todos los trabajadores de la fábrica que va a ser diaria hasta conocer las intenciones de la empresa en la reunión fijada para el próximo miércoles en Sevilla, donde recibirán la memoria del expediente de regulación de empleo y se fijará un calendario de reuniones.

Esta asamblea permanente, de 9:00 a 9:30 horas -aunque esta mañana después la mayoría de los trabajadores ha permanecido a las puertas de la empresa-, tiene como objetivo "mantener a los compañeros unidos y seguir con la presión constante y una asamblea permanente para estar informados, esto hasta que empiecen las negociaciones; cuando empiecen el miércoles seguiremos con esta presión o más, dependiendo de la presión que nos hagan a nosotros en la negociación. Esa es la idea", explicaba Lozano.

Así, los trabajadores de la cementera "vamos a estar viniendo todos los días de nueve a nueve y media, vamos a seguir con esto, esta asamblea que hemos tenido este sábado para que todos estemos unidos". Con tres turnos en la fábrica -mañana, tarde y noche, además de empresas externas y auxiliares-, el miércoles es la fecha clave para saber a qué atenerse aunque el hecho de que la reunión sea en Sevilla mantiene alerta a los trabajadores.

"Evidentemente lo hacen en Sevilla para que la presión sea menor. Con el tema del Covid y el confinamiento perimetral no nos podemos desplazar y no hay gente alrededor de la reunión, la presión será menor", reconoce Juan Lozano, que está satisfecho con el apoyo mostrado por los políticos a los trabajadores de Holcim: "Sí, es que el tejido empresarial de Jerez está medio muerto y ya muerto del todo, quedan las bodegas y la azucarera, ya no hay más empresas de una cierta cantidad de trabajadores. Los partidos políticos incluso van a llevar al Parlamento andaluz que la fábrica se mantenga abierta, sobre todo cuando se sabe, porque es público, que en el año 2019 la empresa generó en el Ebitda 33 millones de euros y Jerez generó unos 17 millones y medio, que es público".

El presidente del comité de empresa añade que "eso es lo que generó en 2019, en 2020 con una bajada de coste fijo que ha sido bestial porque han recortado gastos, creo que puede rondar los 40 o 50 millones de euros de Ebitda. Ese volumen de negocios no es para que se cierre la fábrica, es para que se hubiera invertido aquí más y se hubieran puesto los elementos necesarios para las emisiones de Co2 pero no han querido invertir y quieren hacer otra cosa".

El temor de los trabajadores es que la empresa apueste por externalizar la producción y dejar en Jerez venta y molienda, traer el clinker –la base para la elaboración del cemento– de otros países emergentes fuera de la Comunidad Europea a causa de la normativa del Co2, lo que según la representación sindical representaría una reducción del 75% de la actividad actual.