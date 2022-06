Marc Márquez cede el protagonismo

Giran las manecillas de los relojes, como también lo hace la tierra sobre sí misma. Por muy mínimo que sea, existir implica algún tipo de movimiento y más aún ante los problemas, pues la inmovilidad siempre traerá consigo peores consecuencias. Las ruedas deben seguir girando, no queda otra y así lo harán también en MotoGP tras la baja presentada por Marc Márquez, que deja un gran vacío en forma de ausencia. El genial octacampeón mundial no ha tenido más remedio que colgar botas y casco para someterse a una cuarta operación en el maltrecho hombro derecho que se lesionó gravemente el año 2020 en Jerez. Tras casi una década frenética y exitosa en la cilindrada reina, logrando proezas jamás vistas en el motociclismo, Marc cede el protagonismo con la duda de si será o no a perpetuidad. Eso está por ver.

"Los doctores fueron muy claros, me dijeron: 'Así no puedes seguir porque te vas a lesionar otras cosas', que es lo que me está pasando ahora", señaló un cariacontecido Marquez en el pasado Gran Premio de Italia, a cuyo término puso rumbo de inmediato a Estados Unidos, país en el que este jueves estaba prevista esa complicada intervención quirúrgica por el prestigioso cirujano Joaquín Sánchez-Sotelo que, según indicó el propio Marc, intentaría corregir "la rotación del húmero derecho, que es demasiado grande como para soportarla mi musculatura. 'Incluso para la vida cotidiana, el húmero no está bien recuperado, ¡Imagínate para correr a 350 kilómetros por hora!', me comentó el propio doctor".

Sin lugar a dudas, esta operación resulta decisiva para que el piloto español deje atrás el calvario que lleva viviendo desde aquella caída en el Circuito de Jerez hace dos años: "No estaba disfrutando, sino sufriendo mucho, el sufrimiento era mayor que la diversión", declaró Marc Márquez en su comparecencia de prensa de Mugello, añadiendo que "un deportista, y más un deportista ganador, necesita victorias, recompensas, pero no sólo eso: necesita felicidad y con el dolor te cambia el carácter, lo pagas con los tuyos. Son momentos duros, te despiertas, todo el día el hombro, los ejercicios… Todo el día estás pensando, hay un runrún ahí dentro. Sí que cuando salgo a las carreras, cuando piloto la moto, no pienso. Voy de instinto, no pienso en la posición ni nada y más o menos sale, pero sale a una vuelta o dos, no puedes hacer veintitantas. Por ello este año y medio ha sido muy complicado, pero me ha servido para curtirme. Espero que éste sea un punto para pilotar como yo quiero. No significa operar, ganar. Para mí, operarme y volver a disfrutar ya será una victoria. Ojalá sea la última operación y, al menos, poder hacer una vida 'normal', una vida de atleta normal, que es entrenar, correr, disfrutar".

Aunque no se hable de ello últimamente, tampoco hay que olvidar la diplopía o visión doble que Marc Márquez ha padecido a resultas de golpes en su cabeza, por lo que esta decisión de parar resulta a todas luces juiciosa. Más aún si tenemos en cuenta que abandona el Mundial tras haber sufrido ya 10 caídas este año, un número elevado si tenemos en cuenta que sólo se llevan disputadas ocho carreras y que aún quedan 12 por disputarse. Si las cuentas no fallan, en 2021 tuvo 22 percances sin realizar todo el Campeonato y cabe recordar que en 2020 también estuvo ausente por aquella grave caída de Jerez. Muy a su pesar, el piloto de Cervera lamenta un total de 217 percances en los 14 años que lleva compitiendo en grandes premios, siendo 2017 el año con mayor número de incidentes, en el que alcanzó la cifra de 27 en esa temporada.

La valentía tiene sus riesgos, pero también refleja el dominio aplastante que Marc ha ejercido en la máxima cilindrada, pues desde que debutó en 2013 lo ha eclipsado todo a su paso con seis títulos casi consecutivos hasta 2019 (sólo se le escapó el de 2015), habiendo logrado hasta la fecha 59 victorias, 99 podios, 62 'poles' y 59 vueltas rápidas en los nueve años que lleva en MotoGP, sin olvidar sus títulos anteriores de 125 cc (2010) y Moto2 (2012). Con 29 años cumplidos en febrero, Marc Márquez Atlentà es reconocido por muchos como el mejor piloto de la historia, pero no es menos cierto que desde su gravísimo accidente de 2020 la retirada ha llegado incluso a estar sobre la mesa, él mismo lo reconoce: "Uno de mis puntos fuertes es tener una mentalidad muy fuerte y si no tuviese este carácter hubiera tirado la toalla. Pero sigo siendo ambicioso y quiero luchar por los objetivos que me marque, siempre que estén dentro de los límites. La vida no es para cobardes. Si quieres algo hay que tirar a tope, es cierto que muchos no entienden la situación y hablan de lo que no conocen, yo sé lo que tengo, conozco mis limitaciones y sé cuales son mis talentos, pero no los puedo aprovechar. Llevo con limitaciones desde pretemporada, en Portimao y Jerez daba vueltas y no notaba mejoría. De ahí que haya tomado esta decisión a mitad de temporada porque es lo mejor para abonar un buen futuro y porque el equipo médico me dijo ‘para y ven aquí’. No sé cuándo volveré, me han dicho que después de la operación iremos paso a paso, por supuesto será un tiempo largo. El objetivo es regresar y esta es la forma de preparar la temporada 2023".

La pregunta que flota ahora en el ambiente es si Fabio Quartararo y su generación serán capaces de llenar el hondo hueco que deja la ausencia de Marc Márquez en MotoGP. Aún peor lo tienen en Honda, marca que lleva 3 años sin resultados y ha vinculado su futuro al del genial piloto español hasta 2024. En este sentido, Marc lo tiene claro: "Seguro que volveré. Volveré para hacer feliz a los que me están apoyando. Los que están sufriendo conmigo, para volver a sonreír juntos. Este es mi objetivo: volver para intentar volver a disfrutar encima de la moto, volver a pilotar como yo quería. Todo sea porque con 29 años aún puedo dar mucho a Honda y al motociclismo. Si seré igual de rápido, si ganaré, no lo sé, pero, al menos, disfrutar encima de la moto. Esto es lo que no he hecho este año y medio". Con estas emotivas palabras, me viene a la mente la magnífica y pedagógica película 'The Rider', en la que un joven jinete de rodeo americano sufre un accidente gravísimo a lomos de un caballo salvaje. A pesar de las indicaciones médicas y de su delicado estado de salud, Brady se escapa del hospital y trata de recuperar su lugar en el terreno de la competición. A diferencia de él, Márquez sí ha hecho caso a los doctores, pues quizás le vino a la mente una frase similar a la que el protagonista menciona en el celuloide: "Creo que Dios nos da un propósito a cada uno de nosotros. Para el caballo, es correr por la pradera, para un vaquero es montar"…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.