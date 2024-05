Márquez y su Ave Fénix de Jerez

Nunca se debe perder la esperanza, jamás. Por muchas complicaciones que surjan, hay que aferrarse a la idea de que se puede salir adelante. Así se suele definir a la llamada resiliencia, ese concepto actualmente en boga que consiste en una constatada capacidad para afrontar la adversidad y superarla, saliendo fortalecido, e incluso mejor que antes. De hecho, la neurociencia considera que las personas más resilientes tienen mayor equilibrio emocional frente a las situaciones de estrés y soportan mejor la presión. Bajo tales premisas, se podría concluir que la resiliencia ofrecida por Marc Márquez el pasado 28 de abril en Jerez, se ajusta a la de un vencedor moral, pues su segundo puesto tras el italiano Bagnaia ofrece incluso tintes mitológicos. Y es que como un Ave Fénix, el octacampeón mundial ‘resurgió de las cenizas’ en este Gran Premio de España 2024, superando aquella gravísima caída de 2020 en el mismo trazado andaluz.

Para certificar este ‘renacer’, nada mejor que la docta opinión del médico internista jerezano Enrique García del Río, gran conocedor del Mundial de MotoGP, que vivió casi a pie de pista los progresos de Márquez en el pasado Gran Premio de España. Su análisis ‘clínico’ tiene valor extra: “Pienso que el renacimiento de Marc comenzó cuando se montó por primera vez en la Ducati. Puede que la mayoría no lo viéramos, o quizá pensamos que su mente le jugaría malas pasadas. Y ya ves, justo en Jerez, el escenario de su particular periplo por el mundo de las lesiones, ha alcanzado un podio. ¿Que pudo haber llegado antes? Si, pero quedaba un camino por recorrer para que Márquez cumpliera con este podium en Gresini. Es evidente que lo ha intentado en anteriores grandes premios, pero como a su moto le faltan CV -caballos de vapor-, iba al límite y eso supone arriesgar. De ahí las caídas -arrastra 252 accidentes en 15 años compitiendo, 6 en lo que va de año-. Pero una vez culminado este segundo puesto de Jerez, creo que la tranquilidad en su mente hará que gane o tenga más podios en este Mundial, a pesar de esa clara falta de CV. También intuimos que este podium le servirá de aliado para vencer al miedo, o a la siempre presente posibilidad de nuevas lesiones. Máxime cuando este ‘renacer’ se ha constatado en Jerez. Del mismo modo, creo que si llevara la misma montura de Martin o Bagnaia, también iría a tope, porque es su sino. Nunca deja de exprimir al máximo la moto, porque es la única forma que tiene de que los demás sepan quién es él, un ocho veces campeón con el que tiembla toda la parrilla. Y eso que sus rivales principales de Ducati tienen más moto que él”. Amén.

No hace falta recordar todo el viacrucis que Márquez lleva vivido, pero el próximo 19 de julio se cumplirán cuatro años de su violento accidente en el Circuito de Jerez, del que tras cuatro operaciones aún hoy arrastra secuelas, e incluso le hizo plantearse la retirada, En la retina de muchos está la secuencia que recogían crónicas certeras como las de David Sánchez en Diario de Jerez, o la revista Motorsport de ese día: “El octacampeón mundial tuvo una salida de pista cuando lideraba la carrera con solidez, lo que le llevó a volver al asfalto 16º a más de 10 segundos del líder en ese momento, Maverick Viñales. El de Honda empezó a remontar de forma increíble -como nunca antes se había visto en este deporte-, hasta llegar a la tercera posición a dos vueltas del final. Cuando buscaba pasar al de Yamaha, que iba entonces segundo, se fue al suelo en la curva 3. La RC213V le dio un latigazo y salió por orejas, golpeándose contra el suelo y recibiendo el impacto de la moto en el brazo derecho, fracturándose el húmero”. A partir de ahí, el piloto español vivió un auténtico calvario del que está resurgiendo, como ha constatado en el propio escenario de su infortunio. De hecho, el historial de Marc Márquez en este trazado andaluz, con sus 3 victorias en MotoGP (2014, 2018 y 2019), 5 segundos puestos (4 en MotoGP y 1 en moto2) y 2 terceros (1 en MotoGP y otro en 125cc), evidencia su resurgimiento, pues tras el maldito percance de 2020, en 2021 acabó 4º en entrenamientos y noveno en carrera; un año después fue 5º en parrilla y 4º en carrera, ausentándose el pasado 2023 por lesión, y este 2024 ha acariciado la victoria y terminado segundo. Está de vuelta.

El propio Marc dio fe de su renacimiento en Jerez tras la épica actuación en el pasado Gran Premio de España: “Hace cuatro años, aquí empezó mi pesadilla. Y fue súper duro. Pero espero y deseo que ahora mismo empiece mi segunda vida. Es cierto que fue una pesadilla y que todavía no hemos salido de ese momento negativo. Pero paso a paso tendremos noticias positivas y buenas”. Para corroborarlo, el genial piloto de Cervera se prodigó en agradecimientos: “Quiero dar las gracias a todas las personas que me rodean y apoyan. También a Honda -que abandonó en 2023 tras 11 años y 6 títulos de MotoGP- por respetar mi decisión; y a Gresini y Ducati por darme la oportunidad de correr con ellos este año. Yo sólo estoy disfrutando, y soy feliz. Y si soy feliz, soy más rápido”. Tanto que hizo un relato gráfico de su emotivo reencuentro con el duende de Jerez: “El público ha estado de diez. La imagen de las 6 y media de la mañana, en Nieto-Peluqui, encendiendo los flashes de los móviles, la vuelta de honor. Hemos arrancado una valla con los aficionados, la hemos partido, se me ha hecho muy corta… Ojalá lleguen momentos más así. Aquí empezó mi mal sueño y esperemos que aquí salgamos de esa espiral negativa. Aún no hemos salido, pero mentalmente cada vez hay más confianza… Si eres feliz te salen las cosas mucho mejor. Soy consciente de que vendrán circuitos que nos van a costar bastante más, y apretar en los que se nos dan mejor”.

Merece la pena recordar también que el día previo a su gesta del pasado 28 de abril en Jerez, Márquez ya lo vio venir: “Mi adaptación a la Ducati ha terminado, simplemente falta ir encontrando cositas”. Y justo tras bajarse del segundo peldaño del podio fue rotundo: “Hoy he ganado, he ganado en mi plan, en el trayecto que tengo en mi cabeza, y está cada vez mejor. Lo dije ayer, y no sabía lo que iba a pasar hoy: hice dos carreras constantes, sí que en Portimao nos caímos pero no fue culpa mía, y en Austin subimos un puntito. Ahora falta mantener este puntito, con la constancia necesaria”. Efectivamente, ahí va a estar la clave del renacer de Márquez, en recobrar la regularidad y concatenar buenos resultados que le den confianza. Marc lleva 924 días sin victorias, pero va camino de desquitarse con Ducati tras haber dejado atrás a Honda y está en el camino correcto para volver a lo más alto. Tanto es así que, ocupando la sexta plaza en la clasificación provisional de MotoGP liderada por Jorge Martín, Marc se incluye también en la pelea por el Mundial: “Estamos sólo a 32 puntos. Pero bueno, intentaremos mantener la calma, saber sufrir cuando se tenga que sufrir, y saber aprovechar los momentos. Pero para mí ya es un orgullo poder estar batallando de tú a tú, con las mismas armas, con los líderes de Ducati”.

Se dice que en el Edén originario, debajo del Árbol del Bien y del Mal, floreció un arbusto de rosas. Allí, junto a la primera rosa, nació un pájaro de bello plumaje y un canto incomparable, siendo el único ser que no quiso probar las frutas del Árbol. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del Paraíso, cayó sobre el nido una chispa de la espada de fuego de un Querubín, y el pájaro ardió al instante. Pero, de las propias llamas, surgió una nueva ave, que fue el Ave Fénix, con un plumaje inigualable, alas de color escarlata y cuerpo dorado… Más allá de la mitología, el Marc Marquez que ha renacido en Jerez mantiene los pies en el suelo y estremece con sus palabras. Lo dicen todo de él: “En el deporte a veces pesan más las lesiones mentales que las físicas. Física tuve una muy grave, pero esto también te provoca una lesión mental que poco a poco la tienes que ir curando, debes ir saliendo. Pero eso no significa que estés derrotado y que la tengas ahí clavada. Significa coger buena inercia, coger confianza poco a poco, y fue la apuesta mía de este año. Fue arriesgada, pero le puse ese coraje que a veces un deportista le tiene que poner, enfrentarse a pecho abierto a lo que venga, y me está saliendo bien”. Vuela Marc, despliega tus alas de fuego…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.