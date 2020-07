Arenas: "Hay que mejorar pocas cosas, estamos en la línea que toca"

"La victoria fue la mejor forma de volver después de cuatro meses. Estoy feliz por cómo fue la carrera, ya he asimilado que seguimos como líderes y con 50 puntos, pero nuestra mentalidad no cambia. Vamos a seguir trabajando igual que hasta ahora, pensando en el próximo Gran Premio. Volvemos a correr en Jerez, tendremos que mejorar pocas cosas, porque estamos en la línea que toca, para sentirnos un poco mejor y volver a luchar por la victoria. Vamos a disfrutar del momento, pensando carrera a carrera. Tenemos más experiencia, siento mucha confianza, ahora soy quien soy gracias a esas situaciones que he pasado los últimos años y todo lo que he aprendido es ahora una ventaja para mí".