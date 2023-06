Ferraz piensa en el ministro Albares como número uno del PSOE de Cádiz al Congreso

Y tras las elecciones municipales del pasado domingo, ahora unas generales. La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar al 23 de julio las elecciones estatales previstas inicialmente para diciembre ha cogido con el paso cambiado a todos los partidos políticos con representación en la provincia de Cádiz. Pero es que además el primer paso, que es el de la elaboración de las listas electorales, tendrá que llevarse a cabo a toda prisa y en medio de unas negociaciones postelectorales que se presumen cruciales para la gobernabilidad de muchos municipios gaditanos y, sobre todo, de una Diputación que no se sabe aún si va a caer del lado del PP o del PSOE.

Curiosamente, estas últimas negociaciones, las de la Diputación, tienen condicionadas las candidaturas que tanto socialistas como populares tienen que elaborar para el Congreso de los Diputados y para el Senado. El partido La Línea 100x100, que tiene la llave de la gobernabilidad en esta institución provincial, se reunió el pasado viernes con el PSOE y presumiblemente mañana lo hará con el PP pero no se sabe cuándo adoptará una decisión que trae en vilo a socialistas y a populares.

La clave está en tener o no el gobierno de la Diputación. Porque si lo tiene, el PSOE ya sabe que Juan Carlos Ruiz Boix será el presidente y podría darle cabida en su gobierno a alcaldables derrotados el domingo como Mamen Sánchez, Víctor Mora, David de la Encina o hasta Óscar Torres, entre otros. Y el PP podría colocar en ese gobierno provincial a Juancho Ortiz, a Pepe Ortiz o a otros dirigentes de peso que lo mismo pueden encontrar un hueco en ese hipotético gobierno de la Diputación o en las candidaturas para el 23-J.

Y encima los plazos se superponen porque las listas al Congreso y al Senado hay que presentarlas entre el 14 y el 19 de junio (ambas fechas inclusive), en medio se celebrará el sábado 17 la investidura en todos los ayuntamientos, mientras que la elección de los diputados no se cerrará hasta una semana después, de cara a que la investidura en la Corporación provincial pueda llevarse a cabo a finales de la última semana de junio.

En esta tesitura las cábalas sobre la composición de las listas a estas inesperadas elecciones generales son muchísimas. Sí se sabe que la intención de la dirección federal del PSOE es de nuevo situar a los ministros en los números uno de muchas provincias. Y si en 2019 ese puesto lo ocupó el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ahora el preferido para ser el número uno al Congreso por Cádiz es el madrileño José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores desde junio de 2021.

En Ferraz entienden que Albares conoce bien la provincia gaditana y tiene buena sintonía con los dirigentes del partido en Cádiz tras sus visitas a esta tierra, sobre todo al Campo de Gibraltar.

Esta decisión no está cerrada aún aunque tiene que estarlo antes de que el PSOE apruebe definitivamente sus listas el próximo sábado día 10. En ellas se da por hecho que no estarán ya ni la diputada jerezana Eva Barco ni la senadora isleña María Jesús Castro. Sí debería estar en la lista al Senado Alfonso Moscoso, alcalde de Villaluenga y vicesecretario provincial del partido, y tiene opciones de seguir José Ramón Ortega. Pero, claro, si el PSOE no conserva la Diputación, todo saltará por los aires porque habría que buscar un hueco por ejemplo para la cuota jerezana y para la del Campo de Gibraltar.

Por su parte, tampoco el PP tiene nada claro quién será su número uno al Congreso por Cádiz, aunque la primera opción pudiera ser alguno de los alcaldes de ciudades potentes que han salido elegidos, y además con mayoría absoluta, en estas elecciones municipales. Serían los casos, por ejemplo, de la alcaldesa electa de Jerez, María José García-Pelayo, que ya fue la cabeza de lista en las últimas generales, del regidor de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que tendrá un sitio seguro bien en el Congreso o bien en el Senado, o hasta de Bruno García, presidente provincial del PP, que en 13 días se estrenará como alcalde de Cádiz y que en breve renunciará a su escaño en el Parlamento andaluz porque en esta Cámara autonómica, al contrario de lo que pasa en las Cortes, sí está prohibido que un alcalde asuma un escaño.

En las elecciones generales de 2019 el PSOE sacó tres diputados y tres senadores por Cádiz, el PP se tuvo que conformar con dos diputados y un senador y los cuatro diputados restantes fueron dos para Vox, uno para Unidas Podemos y otro para Ciudadanos. Tras la decisión del partido naranja de no concurrir a estos comicios este último escaño queda ahora en el aire y por él pelearán socialistas y populares, con permiso de Vox.