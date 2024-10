La hamburguesa que 'da el pelotazo' en Jerez

¿Alguna vez te has comido una hamburguesa con patatas pelotazos en su interior? ¿Te has llenado las manos de puro oro mientras estrujabas el pan de una burger para llevártela a la boca? Pues si no lo has hecho nunca, ya puedes cumplir algunos de tus sueños. En la barriada La Granja está tu sitio.

De Chipé, es un bar que desde el pasado febrero lleva sembrando en Jerez la creatividad en sus fogones. Situado en pleno barrio granjero, concretamente en la plaza Zahara, ofrece a sus clientes una amplia carta con procutos muy variopintos que no deja indiferente a nadie. ¡Hay gustos para todos los paladares! Pero siempre con una pizca de creatividad y de saber traer el gusto por la cocina moderna 'a la cocina de verdad'.

Primera hamburguesa de Oro en Jerez

De Chipé cuenta con la garantía de ser el primer local en traer a la ciudad de Jerez la primera Golden Smash Burger. Para diferenciarse entre todos los locales que están surgiendo en la ciudad dentro del sector de las hamburguesas gourmet, De Chipé crea esta nueva hamburguesa que es todo un acierto dentro de su carta gastronómica.

Creada con ternera, carrillá ibérica, cheddar, bacon y mayo-trufa la Golden Smash Burger de este bar de Jerez está 'para chuparse los dedos'. ¡Y las patatas son naturales! Al corte y fritas en el momento.

La creatividad en la cocina es su punto fuerte. Dentro de su carta nos podemos encontrar con platos como el taco de chicharrones, la tosta de inés rosales con chicharrón de Cádiz, una hamburguesa hecha con pan de gofre o los donetes de queso frito. Además, De Chipé establece cada mes una hamburguesa estrella, 'la hamburguesa del mes', que podrás degustarla durante unos días exclusivamente. No te pierdas la 'Hamburguesa a la española": 200 gr de ternera, cebolla caramelizada, cheddar, tortilla de patatas, jamón, pimiento y mayonesa. Alucinante.