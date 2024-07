'El Mundo de Pirulo': Un trepidante viajero de Jerez que muestra sus destinos y experiencias "sin postureo"

A lo largo de su vida, David Rubio (Jerez, 1975) se ha dedicado a muchas cosas. En la actualidad, a todo lo relacionado con el ocio infantil: a la animación, al tiempo libre, los títeres, cuentacuentos. Desde hace unos 12 años lo compagina con otra actividad. Entonces comenzó a escribir un blog y hace seis inició su canal de Youtube y a trabajar las redes sociales. A través de estas vías comparte vídeos en el que habla de sus viajes y experiencias: ‘El Mundo de Pirulo’.

El nombre de este proyecto tiene sus orígenes en su infancia. De pequeño, los amigos de su hermano le llamaban ‘Pirulo’. De modo que, cuando decidió poner en marcha el blog y su marca personal, lo bautizó como ‘El Mundo de Pirulo’. De esta forma, no sólo quería limitarse a compartir contenidos de viajes, sino a todo su mundo, ya que Rubio tiene más inquietudes, no sólo viajar.

Un amigo, Antonio García, le dio un impulso editando los primeros contenidos hasta que el propio David arrancó a hacerlo. “Contaba un poco lo que me encontraba, lo que iba viendo de forma un poco diferente a lo que veía. Yo no doy datos. Hablo de experiencias, sensaciones, de sentimientos en el recorrido de viajes… sin postureo”.

En el canal de Youtube de ‘El Mundo de Pirulo’, así como en los diferentes perfiles de redes sociales habla de gastronomía, historia, habla con personas que no tienen hogar, “de discapacidad, de la devoción o la frivolidad de la Semana Santa, de niños bailando sevillanas por las calles de Jerez, navega por la bahía o se le ve practicando senderismo por la sierra de Cádiz o en moto…”, y también elabora vídeos con otras personas compartiendo sus opiniones y experiencias en torno a asuntos relevantes como la guerra de Ucrania o la donación de órganos, señala.

El Rocío, El Camino de Santiago, Marruecos, Almería, Berlín, México, Argentina, Chile, Polonia, Suiza… En una ocasión se marchó durante cinco meses en los cuales visitó 11 países de Europa y Sudamérica. A lo largo de todos estos años en los que Pirulo ha viajado prácticamente sin cesar, por ello, le cuesta escoger uno de esos destinos como el más especial. Finalmente, se decanta por los Himalayas.

Andalucía Travel Bloggers

Rubio forma parte de la asociación Andalucía Travel Bloggers. En su opinión, todos sus componentes son diferentes, aunque, según sus conocimientos y experiencias no conoce a otro bloguero de viajes que encare los vídeos desde una perspectiva similar a la suya. Pertencer a dicha asociación le facilita viajar a coste cero, a cambio de la elaboración de contenido: horas de selección y clasificación del material, edición, directos en los diferentes perfiles de redes sociales… Más allá de estos viajes, en cierto modo programados con antelación, improvisa: “He llegado a buscar vuelos baratos desde España, y he elegido alguno que no conocía”.

Sus amigos y familiares, especialmente sus padres, disfrutan al verlo. Están tranquilos porque ven de inmediato su día a día en las redes sociales. “Antes había que buscar un teléfono público para llamar a casa”. David Rubio tiene claro que es complicado vivir sólo de ‘El Mundo de Pirulo’, descarta dedicarle las 24 horas del día los 365 días del año para poder subsistir de ello. No obstante, piensa seguir haciéndolo porque es una de sus pasiones y le abre muchas puertas.