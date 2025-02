¿Sabías que Jerez tuvo su propia playa?

¿Alguna vez has escuchado hablar de las playas de Jerez? Sí, has leído bien. No es la primera vez que, sentados en las faldas de nuestras abuelas, hemos escuchado decir que "Jerez tenía playa". Y así lo cuenta la historia.

Para hablar de la antigua playa de Jerez debemos echar la vista muy atrás y conocer su nombre. Estas playas se llamaban playas de San Telmo y estaban por la zona sur de la ciudad, que en aquella época, era un entrante del río Guadalete cuando su desembocadura se producía entre la ciudad de Jerez y El Portal.

Antigua zona de las playas de San Telmo (Jerez de la Frontera)

Estas playas no eran más que la confluencia de dos ríos, el Guadalquivir y el Guadalete. La conexión entre el lago Ligustino, donde en el siglo XIX desembocaba el río Guadalquivir y el estuario del río Guadalete, se hacía en la zona sur de Jerez, por lo que se creaba una pequeña playa natural en forma de escotadura permitiendo la navegación de pequeñas embarcaciones. Desde estas playas, los marineros viabajan hacia El Puerto de Santa María, Cádiz y diferentes zonas costeras para el comercio y el transporte de mercancías.

Estas playas estuvieron hasta finales del siglo XIV. Con el paso del tiempo, la contaminación y la crecida del río Guadalete y el crecimiento industrial cambiaron el curso de los dos ríos e hicieron desaparecer este pequeño rincón costero de Jerez de la Frontera.

Zona actual donde estaban las playas de San Telmo (Jerez de la Frontera)

Origen de su nombre

Pero ¿por qué playas de San Telmo? Pues bien, porque estas estaban situadas en el antiguo puerto maritimo de El Portal y los bajos de la Ermita de San Telmo. Esta Ermita fue puesta en pie por el gremio de los 'barqueros' durante la Edad Media. De ahí el nombre de las playas. Esta ermita fue una pequela capilla de marineros que servía como lugar de oración antes de partir al mar.

Por esta razón, el Cristo de la Expiración, que sale de esta misma ermita, lleva una red de pescadores.