Estos son los angelitos que personalizan tu móvil al más puro estilo andaluz

La moda de los populares sonny angel que revolucionan las redes, sobre todo la plataforma de TikTok han llegado a Sanlúcar de Barrameda de una forma muy original. Estos angelitos que le dan vida a los dispositivos móviles de una forma 'muy curiosa' se han convertido en ángeles al más puro estilo andaluz. Sonny angels 100% 'made in Andalucía' y de eso no cabe ninguna duda: nazarenos, flamencas, mantillas y costaleros. Pero esto no queda aquí. ¡Son personalizados!

Proceso de creación del sonny angel costalero / @modelismoydibujos_jfs / Instagram

Las manos encargadas de que estos angelitos cobren vida andaluza son las del jóven artista sanluqueño Javier Franco. Enamorado del arte desed bien pequeño, graduado en Diseño Gráfico por la Escuela de Arte de Jerez y debido a su condición de belenista, el sanluqueño comienza a emprender y a innovar en el mundo de la impresión 3D.

"Soy belenista y vi una oportunidad muy buena de comenzar a indagar en el mundo de la impresión 3D. De ahí a querer probar en personalizar estos angelitos que están revolucionando las redes y que mejor forma que hacerlos muy nuestros, empapándonos de nuestras tradiciones como es la Semana Santa y la Feria", apunta el artista.

Javier Franco durante el proceso de creación de los angelitos personalizados / @modelismoydibujos_jfs / Instagram

Estos angelitos originales y 100% personalizados con un toque andaluz puedes conseguirlos a través de las redes oficiales del artista, @modelismoydibujos_jfs, al igual que otros muchos de sus trabajos en diferentes técnicas artísticas como dibujos a grafito, óleo, acrílico, flores de talco y pintura digital.

A estos famosos angelitos Javier los viste con un toque muy nuestro. Costaleros, nazarenos, mantillas y por supuesto, de flamenca. Pero esto no queda aquí, ¿porque a quién no le gustaría tener uno personalizado?. "Vestimos a estos personajes a gusto de cada persona incluso a las flamencas, con fotografías que nos proporcionan, intentamos sacar los máximos detalles posibles para que sean imagen y semejanza de la clienta. Una vez que sale de nuestra impresora 3D, pintamos uno a uno a mano alzada todos los detalles que caracterizan a estos personajes".

Costalero personalizado por Javier Franco / @modelismoydibujos_jfs / Instagram

Las manos del artista sanluqueño han sabido innovarse y adaptarse a la moda del momento. Es por eso que si quieres tener una réplica tuya pegada a tu móvil, no dudes en contactar con Javier. ¡El arte está en sus manos!