Estos son algunos de los rituales a seguir el próximo 31 de diciembre para entrar con buen pie en el nuevo año

El comienzo del nuevo año está a la vuelta de la esquina y casi sin darnos cuenta estamos de nuevo a las puertas de un final de año que se nos ha pasado volando. 2024 ha volado y ahora es el momento de empezar a pensar en 2025, para arrancarlo con la mejor energía posible.

Cada nochevieja nos encontramos ante un nuevo comienzo, con retos y metas por cumplir. Un clásico es desear que el nuevo año venga con salud, esperanza y normalidad. Pero también hay quienes desean atraer algo de prosperidad y amor, y todos estos deseos son igual de importantes. Sigue leyendo y descubre algunos de los rituales a seguir esta Nochevieja para atraer la buena suerte y empezar con buen pie este 2025. ¡Toma nota y pon en práctica lo que más te guste el próximo martes 31 de diciembre! Algunos de estos rituales se convierten para muchos en una tradición que repiten cada año desde hace décadas.

1. Comer las doce uvas

Esta costumbre es quizás la que más se repite en todos los hogares españoles durante la Nochevieja. Una uva por cada campanada y al tomarnos las 12 estaremos listos para entrar en el nuevo año. Hazlo de pie, como una muestra de tu actitud ante el nuevo año que llega y posteriormente, brinda solo con el pie derecho apoyado en el suelo.

2. Estrena ropa interior roja durante la Nochevieja

El rojo es el color de la Navidad por excelencia y estrenar ropa interior de este color es otra forma de atraer la buena suerte durante el último día del año. Esto ya se ha convertido en toda una tradición para muchos. Si no es tu estilo pero aún así te gusta la idea de comenzar el año con mucha pasión, puedes anudar un lazo rojo en tu muñeca izquierda.

3. Brinda con un anillo de oro en la copa de champán

Tras tomar las uvas, llega la hora del brindis. Si quieres atraer 'dinerito' para este nuevo año, es importante que no te olvides de meter en tu copa de champán un anillo de oro en el fondo. Brinda, recuerda, con el pie derecho únicamente apoyado y bebe de ella. Importante que sea algo propio (no prestado) y que lleves habitualmente contigo. Recuerda que debes beberte el champán entero para que se cumplan tus deseos. ¡Así que no te la llenes hasta arriba!

4. Monedas para atraer la fortuna

Otra de las formas de atraer el dinero en Fin de Año para que llegue poco a poco durante todo el 2025 consiste en colocar seis monedas debajo del felpudo de tu casa para que el dinero 'entre en los hogares'.

5. Anota tus deseos y guárdalos en tu zapato

Para atraer la buena suerte, por lo genreal, puedes comenzar con una nota en el interior del zapato. Si, dentro del zapato que vayas a ponerte ese día, introduce una nota en su interior en la que aparezcan todos tus deseos y atraer la abundancia.

6. Siempre de pie

Muy importante. Durante las campanadas, mientras te comes las 12 uvas y el posterior brindis, hay que estar siempre de pie. Puesto que el Nuevo Año no se recibe ni sentado ni tumbado. Hay que afrontar la entrada del año con predisposición y con energía.