Paco Peña elogia a sus jugadores y al Marbella

El Xerez CD saldó su cuarto test de pretemporada con empate a dos ante el Marbella, pero no pudo quedarse con el Trofeo Feria de la Vendimia al caer en la tanda de penaltis. Los azulinos encajaron sus primeros goles de la pretemporada y por primera vez les tocó remar con el marcador en contra. Paco Peña, técnico azulino, felicitó a sus jugadores por "el trabajo y el tremendo esfuerzo realizado sobre el campo y por no dejar de creer nunca en lograr un resultado positivo, nos enfrentamos a un rival hecho a base de talonario y que es un espectáculo".

Bajo el punto de vista del preparador xerecista, el partido fue "intenso desde el minuto uno hasta el noventa y cuatro, de mucha briega y con momentos para un equipo y momentos para otro. No le perdimos nunca la cara ni después de la remontada del contrario. Tengo que dar la enhorabuena a los jugadores por el esfuerzo y por el trabajo realizado en el campo. Siempre quisieron y no perdieron nunca la fe".

Le gustó el encuentro y la actitud de los suyos porque "hay que ir sumando minutos, momentos de juego, y es importante hacerlo ante un rival de tanta envergadura que, aunque sea de nuestra misma categoría, cuenta con un bloque de mucho potencial, es un rival de los fuertes fuertes y te obliga a muchas situaciones que otros equipos de inferior categoría no te exigen. Creo que el equipo fue solidario y estuvo bien a la hora de no perderle la cara en los momentos complicados. El Marbella es un equipo hecho a base de talonario, con una calidad tremenda y le competimos de tú a tú. Eso nos refuerza de cara a seguir trabajando. Insisto, desde mi punto de vista, el rival es tremendo, un espectáculo, muy físico, muy fuerte y con mucha envergadura".

El equipo cayó en la tanda de penaltis y eso "es secundario, ya no es cuestión ni de suerte, es un cara o cruz y me quedo con el partido, la entrega de los jugadores y la fe que tuvieron para empatar y llegar a esos penaltis. En Arcos jugó Nico porque César tenía un problemilla físico y estuvo bien y en esta oportunidad lo ha hecho César y ha estado también bien. No me preocupa ese tema, la portería está bien cubierta".