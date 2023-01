Xerez CD-Ciudad de Lucena: duelo de necesidades en Chapín

Todo o nada. Al Xerez CD sólo le vale el triunfo este domingo (17:00) en Chapín en su cita ante el Ciudad de Lucena, uno de los gallitos del grupo que tampoco está respondiendo a las expectativas y que llega apurado, para no alejarse más de las plazas que permiten pelear por el ascenso a Segunda RFEF, que en estos momentos tiene lejos, a siete puntos.

Juan Carlos sabe que le resta tarea por delante para buscar el equilibrio durante los noventa minutos, aunque mantiene la confianza en sus jugadores y tratará, con la llegada de nuevos jugadores -ya tienen ficha Brian, De Rueda y Chicho- de dar con la tecla para revertir la situación ante un rival directo con idéntico reto.

El empate a uno del pasado domingo ante el líder Córdoba B, después de dos derrotas consecutivas, podría darse por bueno, pero la afición terminó muy enfadada con el equipo y con el técnico y este domingo espera mucho más.

Novedades

Para este partido, el entrenador cordobés ha citado a veinte jugadores, entre los que se encuentran el jugador del filial Soto, Ramón, que ya cumplió los dos partidos de sanción que le cayeron por su expulsión ante el Espeleño en el último compromiso del año, y los tres fichajes, por lo que tendrá que realizar dos descartes. Sólo se pierde este choque Migue García, que ya se encuentra en la recta final de su recuperación y ya podría entrar en una lista dentro de dos semanas.

El Deportivo necesita ganar y para ello un mayor rendimiento defensivo y ofensivo, por lo que el entrenador xerecista, con nuevas mimbres, es probable que agite el árbol y realice algunos cambios en el once respecto al que empató a uno con el líder. Arriba, tanto De Rueda como Brian tienen opciones, aunque es complicado que los dos salgan de inicio como titulares. En la portería también lo normal es que continúe Álex Satoca después de debutar ante el Córdoba B y Joseliyo, suplente la pasada jornada, podría recuperar la titularidad.

El club ha hecho un llamamiento a la afición durante la semana y ha regalado a los socios dos entradas de Fondo Sur, una promoción que ha sido muy bien acogida y se espera una buena entrada en Chapín.

El rival, con bajas y dudas

El rival no ha tenido una semana fácil y ha estado marcada por las salidas y llegadas de jugadores y por el amargo sabor que le dejó la derrota ante el Rota por 0-1. Tras ese duro revés, no puede ceder mucho más terreno para no seguir descolgándose de la zona alta de la clasificación.

Se han despedido Viedma y Ranchero, Awana se ha sumado a la lista de jugadores que no seguirán en la entidad celeste y están ya disponibles Luisma Tovar y Rafa Manosalva, incorporaciones realizadas durante los últimos días para impulsar una plantilla en la que ya debutaron la pasada jornada Ricard y Diawara. La entidad celeste busca cerrar dos incorporaciones mínimo más para mejorar el frente de ataque.

Para el compromiso de este domingo en Chapín, Carrillo no puede contar con los defensas Chucky y Manu Miquel, ambos lesionados, y van a ser dudas hasta última hora porque arrastran diferentes molestias Dani Espejo, Javi Hervás y Nacho.