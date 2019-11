Juan Carlos Gómez, entrenador del Xerez CD, quiere aparcar todo lo extradeportivo para centrarse en lo deportivo, y es que tras la derrota en Gerena el Deportivo encara un envite de lo más complicado ante el Salerm Puente Genil, el primero de la tabla.

-Viene el líder...

-Un partido complicado como todos. Este más si cabe porque es un equipo que por estadística es más complicado quizá que el resto. Además, lleva ocho meses marcando fuera de casa, eso dice mucho de su potencial ofensivo. Yo, como siempre, digo las estadísticas están para romperlas y ojalá se rompan el domingo, que dejemos la portería a cero, el equipo está en buena dinámica, y sobre todo que podamos ganar.

-¿Cómo está el vestuario?

-Como habéis visto. Está bien, está con ánimo, con buen ambiente de trabajo y deseando ya que llegue el domingo para intentar volver a ganar.

-¿Le sorprende ver al Puente Genil el primero de la clasificación?

-Es un equipo que tenía muchos mimbres en pretemporada para estar donde está ahora mismo. Se ha reforzado muy bien este año, está haciendo las cosas muy bien y eso al final cuenta y de hecho están en lo más alto de la tabla, y eso por méritos propios.

-¿Cómo hay que afrontar el partido?

-Con todo el ánimo del mundo; con todo el carácter, con toda la actitud y sobre todo haciendo lo que venimos haciendo últimamente. Salvo la desgracia de la jugada del otro día, el equipo venía mostrando muy buenas maneras, sobre todo a nivel defensivo, y eso es una baza importante para que el equipo pueda conseguir los tres puntos.

-¿Hay más o menos presión contra un equipo que va primero y en teoría es favorito?

-Este equipo está mentalizado para jugar el partido que toque: si es contra el primero, pues contra el primero. No vamos a pensar que son los líderes, pensamos en que viene un equipo más, un equipo que es bueno, que hace muchas cosas bien sobre todo fuera de casa y es un equipo a batir. No se me pasa por la cabeza pensar en no ganar, si yo pienso en eso mal vamos.

-¿Ha preparado algo especial para este partido?

-En función de los rivales nosotros intentamos hacer cosas durante la semana y esta semana no ha sido menos. Hemos trabajado para intentar contrarrestar lo que tienen ellos e intentar hacerles daño donde sabemos que tienen debilidades. Hemos trabajado durante la semana para intentar hacer daño a sus puntos débiles y contrarrestar sus puntos fuertes, que son muchos.