El Xerez CD se adjudica el XXII Trofeo Feria de La Vendima en los penaltis

El Xerez CD continúa con paso firme la preparación de la temporada y sigue sin perder. El Deportivo empató a dos ante el Atlético Sanluqueño pero se adjudicó en la tanda de penaltis (6-5) el XXIII Trofeo Feria de la Vendimia

El Deportivo tuvo que tirar de oficio y de su mejor versión para no ceder ante un rival de superior categoría y, como todos los equipos de Romerito, bien armado atrás, intenso, presionante y jugando al límite. De hecho, el colegiado, desafortunado por cierto, tuvo que mostrar varias cartulinas para frenar el ímpetu y los piques entre unos y otos.

Con esas directrices, el encuentro no fue vistoso para el espectador pero sí de los que los entrenadores pueden sacar conclusiones. Hubo pocas ocasiones, poco juego brillante y con fases en las que la balanza pudo decantarse de cualquier lado.

El choque lo abrió Lolo Garrido con un golazo desde el centro del campo, que sorprendió a un Isma Gil que no esperaba que el azulino intentara sorprenderle desde tan lejos. El balón cogió efecto y cuando quiso pararlo ya estaba dentro de su portería.

El Sanluqueño tuvo el empate poco después, cuando el central José Romero cabeceó muy bien un saque de esquina botado por Facu Gallardo. Fue un primer aviso. Al cuarto de hora, llegaron las tablas. Tras una acción a balón parado, Rodri, en su intento de despejar el balón, obligó a Ares a quitarse el balón de encima y Diego Cervero no falló. Recogió el rechace y lo clavó. 1-1.

El juego era intenso y las primeras acciones bruscas llegaron. Al colegiado se le fue un poco el control y le costó que se calmaran los ánimos. Tan caliente estaba el ambiente, que Romerito hizo un triple cambio y sacó del campo a los tres jugadores que tenían tarjeta.

Álex Guti, que está cuajando una buena pretemporada, animó la tarde con un carrerón por toda la banda que terminó con un buen centro al área al que no llegó ni Juanca ni ninguno de los xerecistas que merodeaban el área.

Si el primer tiempo fue intenso, en el segundo el ritmo no bajó. Los dos equipos querían ganar y, cada uno con sus armas, buscó el triunfo. Poveda movió banquillo y apostó por Carlos Calvo y Álex Valerio buscando más frescura.

El Xerez CD se hizo con el control y comenzó a generar ocasiones. La primera fue de Rodri, con un lanzamiento que se le marchó alto (55'). Los verdiblancos replicaron y pusieron a prueba a Navarro Monta, que se lució, con palomita incluida, para mandar a saque de esquina un tiro de Juanmi Carrión. Luego, un gran jugada individual de José con centro raso al segundo palo y la sacó Correa.

A la hora de partido, Chuma fue derribado dentro del área y Carlos Calvo no falló desde los once metros. 2-1 y fiesta en la grada. Pero quedaba tiempo y el Atleti no lo desaprovechó, apretó y fue mejor, aunque no creaba peligro. En uno de sus pocos ataques, empató a doce minutos del final tras un córner que aprovechó Rubén.

El ganador del trofeo se decidió desde el punto de penalti. El Xerez CD cobró ventaja cuando Andreu falló su tiro pero Lucas Correa tampoco acertó en el quinto. La sexta pena máxima se la detuvo Navarro Montoya a Rubén y Álex Guti anotó el 6-5.