El Xerez CD, aún sin once definido porque "me lo están poniendo muy difícil"

El Xerez CD encara el tramo final de la pretemporada con intranquilidad a nivel institucional -no ha saldado aún las deudas para salir a competir- y confianza a nivel deportivo por las buenas sensaciones que está transmitiendo en el equipo en todos los encuentros que ha disputado.

Juan Carlos Gómez, técnico azulino, espera que las negociaciones para solventar los problemas económicos cristalicen y también confía muchísimo en un bloque que, poco a poco, va asimilando conceptos y mostrando sus señas identidad.

El sábado, el Deportivo goleó por 2-5 a la Roteña en el Manuel Bernal y el cordobés terminó feliz: "Los goles y las victorias dan confianza y mucho más si se tiene en cuenta cómo lo hizo el equipo. En esta oportunidad, sí hemos dado continuidad al juego durante todo el partido. En la primera parte nos costó más y en la segunda fuimos más solventes".

Además, apuntó: "Ha llegado la victoria, el gol y la tan comentada y esperada continuidad en la idea que tenemos, tenemos que estar contentos. Hicimos cinco goles y eso no es fácil en ninguna categoría porque cualquier rival te plantea problemas. La Roteña, de hecho hizo en momentos puntuales"

También le puso pero al Xerez CD. "Nos hacen goles en momentos puntuales y en cuanto bajamos el pistón cinco minutos nos marcaron a la contra y también a balón parado. Estoy descontento con esos dos detalles, ese tipo de cosas hay que corregirlas".

Los cinco goles dejaron buen sabor de boca en los aficionados y en el cuerpo técnico, que celebró el bonito gol de Edu Brenes. "Le pegó muy bien, en el momento que salió la pelota del pie sabía que iba a entrar. Insisto un poco en lo que he comentado antes, hicimos cinco goles y eso es bueno para que la gente de arriba vaya cogiendo confianza. Marcaron Yeray, Ricky y Edu. Las victorias y los goles hacen felices a los futbolistas y de ahí lo que se ha visto. Ellos han estado cómodos, se han gustado, han creído en lo que estaban haciendo y el trabajo ha dado resultado".

Tras superar el ecuador de la pretemporada y con cuatro encuentros disputados, el balance de Juan Carlos es "positivo, con dos victorias en dos buenos partidos ante rivales de inferior categoría y dos derrotas ante dos buenos equipos de Segunda B, como son el Recre y el Sanluqueño, en los dos competimos. En este momento, lo importante es que se asimilen los conceptos y ya estamos en el tramo final. El equipo hizo un partido completo en las dos partes ante la Roteña. Nos quedan dos amistosos más, en El Puerto y Chipiona, y creo que vamos a llegar bien a esa primera cita de Liga con el Arcos".

Faltan quince días para el arranque de Liga y ya tiene un once perfilado pero tampoco oculta que "siempre nos quedan por hacer pruebas, colocar a jugadores en diferentes posiciones y nos lo están poniendo muy díficil, su trabajo es espectacular. Todos quieren estar, el grupo está muy unido y van todos en la misma dirección, que es lo importante. Todos quieren aportar y va a ser complicado elegir. De todos modos, salga el once que salga en el inicio de Liga, hay fondo de armario para tomar decisiones".