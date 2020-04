Juan Carlos Gómez, actual técnico del Xerez Club Deportivo, tiene un recuerdo imborrable de su paso por el Atlético de Madrid, donde consiguió en la temporada 95/96 el histórico doblete de Liga y Copa del Rey de la mano del serbio Radomir Antic, quien ha fallecido este lunes en la capital de España a los 71 años.

El técnico azulino ha lamentado "profundamente" la muerte de quien fue su entrenador en esa campaña y en la siguiente, en la que el Atlético disputó la Liga de Campeones. "Fueron dos años de ensueño", asegura el míster xerecista, que pasa los días en la ciudad confinado "y trabajando".

La noticia del fallecimiento de Rado se conoció en la tarde del lunes y "se me sobrecogió el corazón al enterarme, se ha ido con 71 años, muy joven. Lo siento muchísimo, teníamos una relación personal porque además ambos veraneábamos en Marbella y muy cerca. Es una lástima porque además en estas circunstancias que nos toca vivir ni siquiera se le puede despedir como merece. Les mando un fuerte abrazo a su esposa Vera y a sus hijos", comenta Juan Carlos.

El ahora técnico azulino aterrizó en aquel Atlético que ni por asomo estaba llamado a lo que luego consiguió. Juan Carlos volvía al Atlético -jugó en el filial un año antes- procedente del Marbella, "donde fue el máximo goleador del equipo en Segunda División". Aquel Atlético fue obra de Radomir. "Se trajo a Milinko Pantic, un completo desconocido y ya sabemos el resultado que dio. Del Albacete se fichó a Santi y a Molina, que habían jugado por el ascenso a Primera, y quizá el fichaje más conocido fue el de Penev", recuerda. Estos jugadores se unieron a una plantilla en la que ya estaban el jerezano Kiko Narváez, Delfí Geli, Caminero, López, Toni, Solozábal o su actual entrenador, Diego Pablo Simeone.

"Recuerdo que ganamos todos los torneos de verano y empezamos la Liga muy bien. Ese equipo jugó un gran fútbol, aunque la temporada se nos hizo un poco larga al tener la plantilla quizá algo corta". En lo personal, "hice una gran pretemporada, marcando 7 goles en 5 partidos, pero no tuve suerte porque en Cádiz me rompieron el tobillo y me quedé incluso sin poder debutar con España. Clemente me había llamado para jugar en Los Cármenes. Hasta enero no pude reaparecer y el equipo ya estaba hecho".

El entrenador xerecista recuerda que Antic supo hacer piña y que ahí estuvo una de las claves del éxito del club colchonero ese año: "El míster me marcó bastante. Jugábamos en rombo en el centro del campo y hacíamos un fútbol atractivo. También creó grupo. Los viernes, después de cada entrenamiento en el Calderón, subíamos a una de las salas a tomar unas tapas y eso creó una gran unión en el vestuario".

Antes de la consecución del título de Liga, el Atlético también se hizo con la Copa del Rey frente al FC Barcelona en La Romareda gracias a un tanto de Pantic en la prórroga: "Marcó de cabeza, fíjate. Era impresionante cómo lanzaba las faltas, no he visto a otro igual. En los entrenamientos ni siquiera ponía barrera y hacía el mismo arco: o iban dentro o al palo".

Juan Carlos anotó esa temporada, en la que jugó 13 partidos, tres goles con la elástica rojiblanca, uno en la ida de semifinal de Copa en Mestalla, el cuarto de aquel 3-5 que se recuerda como uno de los mejores partidos del Atlético con la firma de Antic. Caminero le dio el pase que hacía el 2-4, tras remontar un 2-0 en contra. El año siguiente, Juan Carlos jugó más, aunque el Atlético no pudo repetir: "El doblete fue histórico. El Atlético nunca lo había ganado". Los colchoneros llegaron a cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Ajax, cayendo en El Calderón 2-3 (tras el 1-1 de la ida) con un tanto del luego Atlético Dani.

Posteriormente, el ahora míster del Xerez CD se marchó al Sevilla: "Fueron mis mejores años. Todos los equipos te marcan, también jugué en el Valladolid con Cantatore de entrenador. Pero los dos años del Atlético fueron de ensueño".