Álex Rubio, a prueba en el Xerez DFC, jugará frente al San Fernando

Coca explica los motivos por los que no jugaron en Arcos

El Xerez DFC no disputó el pasado sábado su partido previsto ante el Arcos porque la entidad serrana no había solicitado el permiso correspondiente a la Andaluza. Rafael Coca, presidente azulino, ha desvelado los motivos por los que tomaron la decisión: "Nuestro departamento encargado de organizar y administrar los partidos se puso en contacto con la Andaluza y nos comunicaron que no tenía constancia de que ese encuentro se iba a jugar, por lo que no podíamos acudir en esas circunstancias. No nos negamos a jugar contra ellos ni ese trofeo, nos negamos a jugar ese día porque el partido no estaba autorizado. No podemos permitirnos el lujo de que se nos lesione un futbolista y que la mutua no se haga cargo o que nos multen porque no está autorizado el encuentro". Además lamentó la postura del Arcos y matizó que "estuvimos en contacto con ellos en todo momento y todo marchaba por buen camino hasta que se torció. Una persona del Arcos se subió por las nubes, realizó una serie de comentarios sobre nosotros que nos duelen y no los voy a desvelar porque no sería ético. No queremos ninguna controversia con ellos, sólo que quede claro que no podíamos jugar porque no había autorización".