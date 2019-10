Apelación desestima el recurso del Xerez DFC por la tarjeta roja a Adri

El Comité de Apelación de la Federación Español de Fútbol ha desestimado el recurso presentado por el Xerez DFC por la tarjeta roja que vio Adri Rodríguez el domingo ante el San Roque de Lepe (2-1). Este organismo ratifica la sanción de un partido impuesto por el Comité de Competición de la Andaluza el martes, por lo que el central no podrá jugar ante Los Barrios el domingo en el San Rafael (18:00).

Apelación ha comunicado al club que ha acordado "desestimar el recurso formulado por el Xerez Deportivo FC, confirmando el acuerdo impugnado que se contiene en la resolución adoptada por el Juez de Competición y Disciplina del grupo X de Tercera División Nacional en fecha 8 de octubre de 2019. Contra la presente resolución cabe interponer recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al que se reciba la notificación".

La entidad no va a solicitar la suspensión cautelar y Adri se pierde el partido ante la Unión. Desde que el isleño llegó al equipo azulino hace tres campañas es el primero que no disputará por una roja directa.

García Tébar, técnico azulino, no comparte la decisión: "Me encantaría que nos hubiesen dado la razón, es una injusticia. No tenemos las imágenes de Canal +, que tienen las jugadas desde todos los ángulos, pero en las nuestras, si las revisas con un poquito de tranquilidad, se ve perfectamente que el balón le da en la cara. Apelación siempre suele ratificar a Competición, es complicado que se rebatan entre ellos. No es justo, ya nos perjudicó mucho quedarnos con un jugador menos y encajar un gol que nos complicó el partido. Tuvimos que sufrir hasta el final y sin ese error las cosas hubiesen sido diferentes. El castigo ha sido doble".

Al manchego le hubiese gustado contar con el xerecista para este encuentro ante los gualdiverdes, ya que "es un jugador importante para nosotros y tremendamente inteligente".