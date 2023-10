Galafate, titular en el Xerez DFC como premio a su trabajo

Galafate fue la gran sorpresa del once del Xerez DFC ante el Gerena. El central azulino fue la apuesta de David Sánchez para cubrir las vacantes en defensa de Oca, lesionado, y Hugo, sancionado. Cumplió y se mostró feliz con su estreno como titular esta temporada con el primer equipo.

El xerecista se convirtió en febrero de 2022 en la vista de su equipo al San Roque de Lepe en Segunda RFEF en el primer futbolista de la cantera azulina que debutaba con la primera plantilla tras pasar por casi todos los escalafones inferiores, ya que recaló en el club como infantil y luego fue pasando por todos los peldaños.

El jerezano, que sólo tiene 19 años, admite que "como es normal, antes de salir al campo tenía las mariposillas en el estómago de jugar por primera vez como titular esta temporada, pero me he sentido bien, intentando a ayudar siempre al equipo para devolver al míster la confianza que me ha dado al ponerme de titular, le tengo que dar las gracias. Ahora, tengo que seguir trabajando. Me encontré bien, el equipo también ha estado bien y ganamos".

El trabajo defensivo de los azulinos fue importante, ya que "no concedimos ocasiones y eso se debió a que en todo momento estuvimos hablando mucho, ayudándonos mucho todos, desde el delantero hasta el portero" y en ataque "nos costó, pero lo importante es seguir sumando de tres aunque sea por 1-0. En casa hay que mantener esta dinámica. El ambiente aquí en el Pedro Garrido ha sido bueno porque se llena con toda la gente que va a vernos a Chapín, pero Chapín no lo cambiamos por nada".

Después de su estreno, su reto lo tiene muy claro: "Tengo que seguir entrenando cada vez más duro si para cabe para volver a tener una oportunidad. Tengo que continuar trabajando, que todo llega".