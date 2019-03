Andrés García Tébar, entrenador del Xerez Deportivo FC, entiende como una "falta de respeto" que el Betis no haya permitido la entrada de aficionados xerecistas al partido del domingo entre el conjunto azulino y el Betis Deportivo: "La verdad es que no he entendido muy bien la decisión del Betis: argumentan que están haciendo obras o algo así pero lo que sí que me consta y sé es que otras aficiones sí que han estado en la Ciudad Deportiva siguiendo a su equipo, entiendo que obviamente no tan numerosa como la nuestra. Y yo hasta ahí podría llegar, pensar y decir que puedo entender que nos puedan delimitar el número de entradas pero de ahí a que no permitan que ni un solo aficionado nuestro puede asistir al partido, pues sinceramente a mí me parece una falta de respeto".

"Me parece una falta de respeto hacia el club -añadía el entrenador del Xerez DFC-, me parece una falta de respeto hacia la afición" y no se lo esperaba "desde luego, y menos de un club con la solera y con el historial de este Betis. Lo que sí que van a hacer es que nos van a privar de tener el mayor argumento que nosotros tenemos, que precisamente es nuestra gente, pero personalmente y sinceramente creo que no merecemos esto".

Sobre si ha sido una decisión en la que ha pesado más el aspecto deportivo -Xerez DFC y Betis Deportivo son rivales en la carrera por el play-off-, García Tébar explicaba que "no puedo entenderlo. Es que no sé ni siquiera cómo es esa situación, no sé si todos los socios del Betis pueden asistir al filial y prevén que como no hay Liga en Primera... Pero yo, que he visto bastantes partidos allí en la Ciudad Deportiva, es que creo que hay sitio más que suficiente para que por lo menos y repito, y no quiero liarme en este sentido, que aunque no nos puedan dar 400 entradas, vale, pero mandar algunas menos. Porque creo que es una discriminación, he visto otras aficiones que sí que han podido entrar y han podido ver los partidos. ¿Por qué la nuestra no? Es la pregunta que hago, nada más".

Pendientes de Manu Heredia y Khalok El Xerez DFC, además de las bajas de Jorge Herrero (lesionado) y Álex Colorado (sancionado), está pendiente de la evolución de Manu Heredia y Khalok, que han arrastrado diferentes molestias durante la semana. Heredia no pudo entrenar ni el miércoles ni el jueves con molestias en la rodilla y Khalok tuvo que retirarse mediado el entrenamiento del jueves con molestias.

La decisión del Real Betis puede ser un acicate para los futbolistas, que a la finalización del entrenamiento del jueves en Chapín recibieron el apoyo de un centenar de aficionados que se dio cita en Chapín para dar aliento a la plantilla. García Tébar explica que "evidentemente en motivación siempre intentas coger y acercar todo aquello que en un momento determinado entiendes o crees que puede provocar una reacción positiva en el futbolista".

Añadía el técnico azulino que "también es cierto que a veces los temas motivativos hay que saberlos controlar y saberlos dosificar porque a veces la motivación extra incluso no es tan conveniente. Yo tengo muy claro que un partido no se gana por una motivación, eso lo tengo muy claro. Pero bueno, en un momento determinado es coger y comentarles que ver en esta categoría, en un entrenamiento a las horas que eran, que te venga tu gente, que te mande ánimos y que te mande mensajes positivos, claro. Pero a mí sinceramente lo que me hubiese gustado y lo que querría es tenerlos en la grada y escucharlos desde el minuto 1 al 90 y eso no va a ser posible. Y no va a ser posible por una medida que por mucho que me expliquen, no voy entender".